Müzik yapımcısı Hasan Saltık hayatını kaybetti
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Müzik yapımcısı Hasan Saltık hayatını kaybetti

Müzik yapımcısı Hasan Saltık hayatını kaybetti
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İdris TİFTİKCİ / Yapımcı ve Kalan Müzik'in kurucusu Hasan Saltık geçirdiği kalp krizi sonrası 57 yaşında hayatını kaybetti.

İdris TİFTİKCİ/ Yapımcı ve Kalan Müzik'in kurucusu Hasan Saltık geçirdiği kalp krizi sonrası 57 yaşında hayatını kaybetti. Saltık'ın acı haberini alan dostları sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajı yayınladı.

Acı haberi duyuran şarkıcı ve oyuncu Mazlum Çimen, "Çok kötü oldum .... kültür bakanlığının yapması gereken arşiv çalışmalarını neredeyse tüm kollarıyla kurmuş olduğu şirketiyle yapmış ve yapmaya çalışmış bir can dostumu,kardeşimi, uzuuuunnnn bir yol yürümüş olduğum insanı kaybetmişiz HASAN SALTUK. Offf be Hasan... Hasan Saltuk.. kalan Hasan..." ifadelerini kullandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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