"Müzik şehri" Kırşehir'de sokak sanatçıları için "müzik durakları" oluşturuldu
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"Müzik şehri" Kırşehir'de sokak sanatçıları için "müzik durakları" oluşturuldu

'Müzik şehri' Kırşehir'de sokak sanatçıları için 'müzik durakları' oluşturuldu
Anadolu Ajansı / Serkan Güner - Haberler | Güncel

Türkiye'de UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na müzik alanında dahil olan ilk şehir olan Kırşehir'de, sokak sanatçılarının eserlerini icra etmeleri için bağlama, keman, davul şeklinde "müzik durakları" oluşturuldu.

Türkiye'de UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na müzik alanında dahil olan ilk şehir olan Kırşehir'de, sokak sanatçılarının eserlerini icra etmeleri için bağlama, keman, davul şeklinde "müzik durakları" oluşturuldu.

Ankara Caddesi'ndeki müzik durağında sokak sanatçılarını ziyaret eden Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, seslendirilen eserleri dinledi.

Ekicioğlu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Anadolu Abdal müzik geleneğinin icrasında öne çıkan bağlama, davul, keman gibi enstrümanların şekillerinden oluşturulan müzik duraklarını, kentin işlek noktalarına yerleştirdiklerini anlattı.

Sokak müziği icra eden gençleri, müzik duraklarında halkla buluşturduklarını anlatan Ekicioğlu, şunları söyledi:

"Müziğin evrensel dilini Bozkır'dan ülkemize ve uluslararası arenaya duyuruyoruz. Bozkırın müziğini, Anadolu'nun kültürünü, son kuşak temsilcileri Neşet Ertaş, Muharrem Ertaş, Çekiç Ali ve Hacı Taşan'ları uluslararası alanda dünyaya tanıtıyoruz. Bu da bizim binlerce yıllık bir geleneğimiz. Özellikle Kırşehir Anadolu'nun ortasında müzik, kültür, edebiyat, tarih şehridir. Türkiye, Türk Halk Müziği alanında bir merkezdir ama onun en önemli merkezlerinden biri Kırşehir'dir. Kırşehir olmasaydı Türk Halk Müziği'nin bir ayağı eksik olacaktı. Bu kültürü gelecek kuşaklara aktarmak bizim toplumsal sorumluluğumuzdur.

Ekicioğlu, Türkiye'de saz ve kemanın birlikte, uyum içinde çalındığı tek ilin Kırşehir olduğunu belirterek, "Başka hiçbir yerde de saz ve keman uyum sağlamaz. Bu ise Kırşehir'in geleneğinden gelen bir kültür. Düğünlerimizde davulla misafir karşılanır, saz ve kemanla da muhabbet devam eder. Bu üç enstrüman kültürümüzün de ana temasını oluşturur." dedi.

CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan ise müzik duraklarının beğenildiğini vurgulayarak, Neşet Ertaş'ın kültürünü Türkiye ve dünyaya yaymak için ellerinden geleni yaptıklarını, bu durakların şehrin başka noktalarına da yapılacağını aktardı.

Sokak sanatçısı solist Ufuk Tufan Doğan ise Kırşehir Belediyesine teşekkür ederek, kentte müzik duraklarına ihtiyaç olduğunu söyledi. Doğan, Kırşehir'in müzik şehri olduğu için yapılanların tanıtıma da katkısı olacağını söyledi.

Klarnet sanatçısı Yunus Günüç ise durakların güzel olduğunu anlatarak, "Sokak sanatçıları bu duraklarda sanatlarını icra edeceklerdir. Kırşehir için önemli bir eksiklik giderilmiş oldu." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner

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