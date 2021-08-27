Müzik Geceleri'nde Bugünün Programı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Müzik Geceleri'nde Bugünün Programı

Müzik Geceleri'nde Bugünün Programı
Habermetre - Haberler | Toplum

Çanakkale Belediyesi tarafından düzenlenen Müzik Geceleri etkinliklerinin 27 Ağustos 2021 Cuma tarihli programı;Özgürlük Parkı Programı27 Ağustos 2021 Cuma / 21. 00Fatih Erkoç & Kerem GörsevBarış Kordonu Programı27 Ağustos 2021 Cuma / 21. 00 - 22. 00Külüstür27. 08. 2021 15: 42.

Çanakkale Belediyesi tarafından düzenlenen Müzik Geceleri etkinliklerinin 27 Ağustos 2021 Cuma tarihli programı;

Özgürlük Parkı Programı

27 Ağustos 2021 Cuma/ 21. 00

Fatih Erkoç & Kerem Görsev

Barış Kordonu Programı

27 Ağustos 2021 Cuma/ 21. 00 - 22. 00

Külüstür

27. 08. 2021 15: 42

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mustafa Şentop İbrahim Aydemir Sultan Alparslan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kemal Sunal Hande Erçel Burcu Biricik Seren Serengil
Spor Erol Bulut Arda Turan Fatih Terim Rıza Çalımbay Enner Valencia
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Müzik Geceleri'nde Bugünün Programı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.8.2021 16:42:11. #1.14#

title