Müzik Geceleri'nde Bugünün Programı
Çanakkale Belediyesi tarafından düzenlenen Müzik Geceleri etkinliklerinin 27 Ağustos 2021 Cuma tarihli programı;Özgürlük Parkı Programı27 Ağustos 2021 Cuma / 21. 00Fatih Erkoç & Kerem GörsevBarış Kordonu Programı27 Ağustos 2021 Cuma / 21. 00 - 22. 00Külüstür27. 08. 2021 15: 42.
Çanakkale Belediyesi tarafından düzenlenen Müzik Geceleri etkinliklerinin 27 Ağustos 2021 Cuma tarihli programı;
Özgürlük Parkı Programı
27 Ağustos 2021 Cuma/ 21. 00
Fatih Erkoç & Kerem Görsev
Barış Kordonu Programı
27 Ağustos 2021 Cuma/ 21. 00 - 22. 00
Külüstür
27. 08. 2021 15: 42
Kaynak: Habermetre