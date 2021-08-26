Müzik Geceleri'nde Bugünün Programı
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Müzik Geceleri'nde Bugünün Programı

Müzik Geceleri'nde Bugünün Programı
Habermetre - Haberler | Toplum

Çanakkale Belediyesi tarafından düzenlenen Müzik Geceleri etkinliklerinin 26 Ağustos 2021 Perşembe tarihli programı;Özgürlük Parkı Programı26 Ağustos 2021 Perşembe / 21. 00Retro QueenBarış Kordonu Programı26 Ağustos 2021 Perşembe / 21. 00 - 22. 00Foya26 Ağustos 2021 Perşembe / 22. 00 - 23.

Çanakkale Belediyesi tarafından düzenlenen Müzik Geceleri etkinliklerinin 26 Ağustos 2021 Perşembe tarihli programı;

Özgürlük Parkı Programı

26 Ağustos 2021 Perşembe/ 21. 00

Retro Queen

Barış Kordonu Programı

26 Ağustos 2021 Perşembe/ 21. 00 - 22. 00

Foya

26 Ağustos 2021 Perşembe/ 22. 00 - 23. 00

Sarpedon

Çağlar Kaynak Basketbol Sahası Programı

26 Ağustos 2021 Perşembe/ 21. 00 - 22. 00

Grup Trio

26 Ağustos 2021 Perşembe/ 22. 00 - 23. 00

Boğaz Saz Grubu

26. 08. 2021 13: 21

Kaynak: Habermetre

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