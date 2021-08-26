Müzik Geceleri'nde Bugünün Programı
Çanakkale Belediyesi tarafından düzenlenen Müzik Geceleri etkinliklerinin 26 Ağustos 2021 Perşembe tarihli programı;Özgürlük Parkı Programı26 Ağustos 2021 Perşembe / 21. 00Retro QueenBarış Kordonu Programı26 Ağustos 2021 Perşembe / 21. 00 - 22. 00Foya26 Ağustos 2021 Perşembe / 22. 00 - 23.
Çanakkale Belediyesi tarafından düzenlenen Müzik Geceleri etkinliklerinin 26 Ağustos 2021 Perşembe tarihli programı;
Özgürlük Parkı Programı
26 Ağustos 2021 Perşembe/ 21. 00
Retro Queen
Barış Kordonu Programı
26 Ağustos 2021 Perşembe/ 21. 00 - 22. 00
Foya
26 Ağustos 2021 Perşembe/ 22. 00 - 23. 00
Sarpedon
Çağlar Kaynak Basketbol Sahası Programı
26 Ağustos 2021 Perşembe/ 21. 00 - 22. 00
Grup Trio
26 Ağustos 2021 Perşembe/ 22. 00 - 23. 00
Boğaz Saz Grubu
26. 08. 2021 13: 21
Kaynak: Habermetre