Müzik Geceleri'nde Bugünün Programı...
Çanakkale Belediyesi tarafından düzenlenen Müzik Geceleri etkinliklerinin 24 Ağustos 2021 Salı tarihli programı;Özgürlük Parkı Programı 24 Ağustos 2021 Salı / 21. 00Elif ÇağlarBarış Kordonu Programı 24 Ağustos 2021 Salı / 21. 00-22. 00Orkestroia24 Ağustos 2021 Salı / 22. 00 - 23.
Çanakkale Belediyesi tarafından düzenlenen Müzik Geceleri etkinliklerinin 24 Ağustos 2021 Salı tarihli programı;
Özgürlük Parkı Programı 24 Ağustos 2021 Salı/ 21. 00
Elif Çağlar
Barış Kordonu Programı 24 Ağustos 2021 Salı/ 21. 00-22. 00
Orkestroia
24 Ağustos 2021 Salı/ 22. 00 - 23. 00
Ümit Meriç
Çağlar Kaynak Basketbol Sahası Programı 24 Ağustos 2021 Salı/ 21. 00
Yörem Müzik Grubu
24. 08. 2021 09: 24
Kaynak: Habermetre