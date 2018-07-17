Müzeyyen Senar'ın 100. Yaşı Harbiye'de Kutlandı

Gösterildiği her sahnede büyük beğeni toplayan 'Müzeyyen' izleyiciden de tam not aldı ve ayakta alkışlandı.

Türk müziğinin efsane sesi Müzeyyen Senar'ın hayatından önemli kesitlerin ve iz bırakan şarkıların yer aldığı, 'Müzeyyen' müzikali sanatçının 100'üncü doğum gününde Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde sahnelendi. Müzeyyen Senar'ın kızım dediği Şevval Sam tarafından sahnelenen müzikli gösteri, seyirciden tam not aldı. Müzeyyen Senar'ın Bursa'dan İstanbul'a gelişi, Atatürk'ün önünde ilk kez şarkı söyleyişi, gibi önemli anılarının sahnelendiği yaklaşık iki saat süren müzikalde, sanatçının anneliği, aşkları, hüzünleri ve mutluluklarına dair kesitlerde seyirciyle paylaşıldı.

"DOĞUM GÜNÜN KUTLU OLSUN MÜZEYYEN ABLA"

Konserin sonunda Senar'ın doğum gününü kutlayan Şevval Sam, "Onun adı Müzeyyen, o ölecek değil ya biz ağladığımızda, her aşık olduğumuzda bir daha doğacak. Bugün onun doğum günü iyi ki doğdun Müzeyyen Abla" dedi. Gecenin sonunda Müzeyyen Senar'ın doğum gününü binlerce kişi Harbiye'de patlayan konfetilerle kutladı.

SEYİRCİYE BÜYÜK SÜRPRİZ

Gösterinin sonunda seyirciler için çok özel bir sürpriz hazırlayan, 'Müzeyyen' ekibi, duayen sanatçının biricik kızı Feraye Işıl'ı sahneye davet etti. Sahnede Müzeyyen Senar'ın 'Feraye' şarkısını seslendiren Işıl, seyirciden büyük alkış aldı. 'Müzeyyen' müzikalinin açık hava gösterimine pek çok ünlü isim katıldı. Galaya gelen isimler arasında, Sam'ın, 'Yasak Elma' dizisindeki rol arkadaşları Eda Ece, Sevda Erginci, Onur Tuna ve yapımcısı Fatih Aksoy ve eşi katıldı. Oyuncuların yanı sıra Türker – İlker İnanaoğlu, Mehmet Ali Karamehmet-Sedef Karamehmet, Haldun Dormen, Ziynet Sali, Ümit Kantarcı ve Suzan Kardeş gibi isimler geldi.

Figen Şakacı'nın yazdığı, Engin Alkan'ın yönettiği, Fahrettin Yarkın'ın sanat direktörlüğünü, Cem Yılmazer'in sahne dekor tasarımını ve Esra Başıbüyük'ün kostüm tasarımını yaptığı 'Müzeyyen' müzikalinde Şevval Sam'a daha önce Müzeyyen Senar ile birlikte çalışan usta müzisyenler; Serdar Kaşıkçılar, İsmail Topyanak, Mustafa Taşpınarlı, Sezgin Sezer ve Fahrettin Yanar eşlik etti.

"MÜZEYYEN" AÇIKHAVA'DA SEYİRCİYLE BULUŞMAYA DEVAM EDİYOR

16 Temmuz'da Harbiye Açıkhava sahnesindeki gösteriminin ardından, Bodrum, Çeşme, Altınoluk, Ayvalık, Marmaris, Kuşadası ve Datça'da da sahnelenecek olan, 'Müzeyyen'in yeni açık hava gösterimlerinin biletleri Biletix'de yoğun talep görüyor.