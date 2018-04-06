Müzeyyen Müzikali Yoğun İstek Üzerine Yeniden İstanbul'da

Yılın en ses getiren müzikli gösterisi "Müzeyyen" 14 Nisan Cumartesi akşamı Uniq Hall'de seyircisiyle buluşacak.

Türk müziğinin en büyük seslerinden Müzeyyen Senar'ın iz bırakan şarkılarını Şevval Sam'ın yorumladığı Müzeyyen müzikali yeniden İstanbul seyircisinin karşısına çıkıyor. Gösterildiği her salonda büyük beğeni toplayan ve dakikalarca ayakta alkışlanan müzikal, 14 Nisan İstanbul gösteriminin ardından Türkiye'yi gezmeye devam ediyor.

84 yıllık sanat hayatına pek çok unutulmaz eser sığdıran değerli sanatçının hayatından önemli kesitlerin müzikle harmanlandığı gösterinin metni önemli edebiyatçılarımızdan Figen Şakacı'nın; rejisi ise müzikal tiyatronun deneyimli yönetmenlerinden Engin Alkan'ın imzasını taşıyor. Müzeyyen projesinde Şevval Sam'a daha önce Müzeyyen Senar ile birlikte çalışmış olan Serdar Kaşıkçılar, İsmail Topyanak, Mustafa Taşpınarlı, Sezgin Sezer ve Fahrettin Yanar eşlik ediyor. Müzikalin müzik direktörlüğünü de Fahrettin Yarkın üstleniyor. Binbir emekle hazırlanan projenin sahne tasarımını Cem Yılmazer, kostüm tasarımını ise Esra Başıbüyük yapıyor. Proje menajerliği Harun Belenoğulları tarafından yürütülüyor.