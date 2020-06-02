Müze ve ören yerlerinin turist kotaları belirlendi
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Müze ve ören yerlerinin turist kotaları belirlendi

Adıyaman'da ki müze ve tarihi ören yerlerinde 2020 yılında sosyal mesafe gözetilerek kabul edilebilecek ziyaretçi sayıları belirlendi.

Müze ve ören yerlerinin turist kotaları belirlendi
02.06.2020 09:37 | Son Güncelleme: 02.06.2020 09:40

Adıyaman'da ki müze ve tarihi ören yerlerinde 2020 yılında sosyal mesafe gözetilerek kabul edilebilecek ziyaretçi sayıları belirlendi.

Turistik ve tarihi yapıları ile turizm kenti olan Adıyaman, Korona virüs (Covid-19) sürecinin normalleşmeye başlamasıyla birlikte turistleri ağırlamaya hazırlanıyor. 300'ün üzerinde tarihi ve ören yeri bulunan ve 'açık hava müzesi' olarak değerlendirilen Adıyaman'da turizm önemli bir ekonomik girdi sağlıyor.

Adıyaman Müzesi tarafından, Covid-19 tedbirleri kapsamında alınması gereken tedbirlere ilişkin eylem planı hazırlandı. Tarihi ören yerleri ve müzeye günlük ve aynı anda girebilecek ziyaretçi sayıları belirlendi.

Adıyaman Müzesi günlük toplam 280, aynı anda 20 ziyaretçi, Perre Antik Kent günlük toplam 8000, aynı anda 300 ziyaretçi, Nemrut Dağı günlük toplam 1000, aynı anda 200 ziyaretçi, Arsemia Örenyeri günlük 500, aynı anda 50 ziyaretçi, Sofraz Tümülüsünü günlük toplam 100, aynı anda 3 ziyaretçi gezebilecek.

Müze ve ören yerlerinde görevli personele Codvid-19 eğitimi verildi. Müze ve ören yerlerinde tabela çalışmalarını tamamlayan yetkililer,1 Haziran tarihi itibariyle ziyarete hazır hale getirildiğini dile getirdi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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