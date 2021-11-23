MUZ YÜKLÜ KONTEYNERDE 6 KİLO 750 GRAM KOKAİN ELE GEÇİRİLDİ - Haberler
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MUZ YÜKLÜ KONTEYNERDE 6 KİLO 750 GRAM KOKAİN ELE GEÇİRİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MERSİN'de Ekvator'dan gelen ve yasal yükü muz olan bir konteynerde narkotik madde arama köpeği Mila'nın hassas burnu sayesinde 6 kilo 750 gram kokain ele geçilirken, olayın şüphelilerinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

MERSİN (DHA) - MERSİN'de Ekvator'dan gelen ve yasal yükü muz olan bir konteynerde narkotik madde arama köpeği Mila'nın hassas burnu sayesinde 6 kilo 750 gram kokain ele geçilirken, olayın şüphelilerinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

Mersin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ekvator'dan Mersin Limanı'na gelen, yasal yükü muz olan konteynerde kokain maddesi sevkiyatı yapıldığı bilgisi alındı. Harekete geçen ekipler, Mersin Limanı'nda önlem alarak gelen gemide belirtilen konteyner indirerek kırmızı hatta alındı. Konteynerdeki muz kolileri boşaltıldıktan sonra tek tek arandı. Daha sonra kokain konteyerin soğutucusu içinde narkotik madde arama köpeği ile bulundu. Ekipler 6 paket halinde 6 kilo 750 gram gelen kokaini ele geçirirken, olayın şüphelilerinin yakalanmasına yönelik operasyon başlattı.

MUZ YÜKLÜ KONTEYNERDE 6 KİLO 750 GRAM KOKAİN ELE GEÇİRİLDİ

MUZ YÜKLÜ KONTEYNERDE 6 KİLO 750 GRAM KOKAİN ELE GEÇİRİLDİ

MUZ YÜKLÜ KONTEYNERDE 6 KİLO 750 GRAM KOKAİN ELE GEÇİRİLDİ

MUZ YÜKLÜ KONTEYNERDE 6 KİLO 750 GRAM KOKAİN ELE GEÇİRİLDİ

MUZ YÜKLÜ KONTEYNERDE 6 KİLO 750 GRAM KOKAİN ELE GEÇİRİLDİ

MUZ YÜKLÜ KONTEYNERDE 6 KİLO 750 GRAM KOKAİN ELE GEÇİRİLDİ

MUZ YÜKLÜ KONTEYNERDE 6 KİLO 750 GRAM KOKAİN ELE GEÇİRİLDİ

MUZ YÜKLÜ KONTEYNERDE 6 KİLO 750 GRAM KOKAİN ELE GEÇİRİLDİ

MUZ YÜKLÜ KONTEYNERDE 6 KİLO 750 GRAM KOKAİN ELE GEÇİRİLDİ

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