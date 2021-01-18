Muz yüklü kamyonet 20 metrelik uçurumdan yuvarlandı: 3 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Muz yüklü kamyonet 20 metrelik uçurumdan yuvarlandı: 3 yaralı

18.01.2021 21:08 | Son Güncelleme: 18.01.2021 21:12
Muz yüklü kamyonet 20 metrelik uçurumdan yuvarlandı: 3 yaralı

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde kontrolden çıkan muz yüklü kamyonetin 20 metrelik uçurumdan yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde kontrolden çıkan muz yüklü kamyonetin 20 metrelik uçurumdan yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Zeytinada Mahallesi Ayrıca mevkisinde meydana geldi. Muz tüccarlığı yapan 67 yaşındaki İbrahim Baysal; Ahmet Yiğit (47) ve Gülseren Yiğit (45) çiftinin bahçesinden muz alarak, 07 UF 527 plakalı kamyonetine yükledi. Ahmet Yiğit ve eşi Gülseren Yiğit de İbrahim Baysal'ın kullandığı kamyonete binerek yola çıktı. İbrahim Baysal, muz bahçelerinin içinden geçen dar ve toprak yolda, kamyonetinin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan kamyonet, 20 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Kazada sürücü İbrahim Baysal ile yanında yolcu olarak bulunan Ahmet ve Gülseren Yiğit yaralandı.Ahmet Yiğit, kendi imkanıyla araçtan çıkarak, evlerin bulunduğu alana gidip mahalle sakinlerinden yardım istedi. Kazayı öğrenen vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek olay yerine gitti. Kısa sürede sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Araç içerisinde bulunan yaralılar, kurtarma ekipleri ve mahalle sakinleri tarafından çıkartıldı. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralılardan İbrahim Baysal ambulansla, Ahmet Yiğit ve Gülseren Yiğit ise özel araçla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedaviye alınan İbrahim Baysal'ın bacağında kırık olduğu, Ahmet Yiğit ve Gülseren Yiğit'in durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Muz yüklü kamyonet 20 metrelik uçurumdan yuvarlandı: 3 yaralı
Muz yüklü kamyonet 20 metrelik uçurumdan yuvarlandı: 3 yaralı
Muz yüklü kamyonet 20 metrelik uçurumdan yuvarlandı: 3 yaralı
Muz yüklü kamyonet 20 metrelik uçurumdan yuvarlandı: 3 yaralı
Muz yüklü kamyonet 20 metrelik uçurumdan yuvarlandı: 3 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yücel BULUT

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Mustafa Şentop Nikol Paşinyan Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Demet Şener Demet Akalın Aleyna Tilki Seren Serengil
Spor Erol Bulut Hakan Arslan Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Kar Kaza Otomobil Mesut Özil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Muz yüklü kamyonet 20 metrelik uçurumdan yuvarlandı: 3 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.1.2021 21:20:06. #1.14#
title