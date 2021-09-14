Muz ağaçları ile perdelenen uyuşturucu ekiplerin gözünden kaçmadı - Haberler
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Muz ağaçları ile perdelenen uyuşturucu ekiplerin gözünden kaçmadı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Muz ağaçları ile perdelenen uyuşturucu ekiplerin gözünden kaçmadı

Antalya'da muz bahçesine yasa dışı Hint keneviri ekildiğini tespit eden ekipler operasyon düzenledi. Yapılan baskında 43 kök kenevir ve 20 gram esrar bulundu.

Hocalar Mahallesinde İ.Ç. isimli şahsın muz bahçesine yasa dışı Hint keneviri ektiğini tespit eden ekipler, operasyon için harekete geçti.

EVDE VE BAHÇEDE ARAMA YAPILDI

Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden bahse konu evde ve bahçesinde yapılan aramada ekili vaziyette 43 kök kenevir, evde yaklaşık 20 gram kubar esrar ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili nöbetçi Cumhuriyet Savcısı'na bilgi verilerek alınan talimat doğrultusunda şüpheli İ.Ç. ifadesinin alınmasını müteakip serbest bırakıldı.

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