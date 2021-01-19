Müttefik filmi konusu nedir? Müttefik oyuncuları kimlerdir? Müttefik filmi özeti!
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Müttefik filmi konusu nedir? Müttefik oyuncuları kimlerdir? Müttefik filmi özeti!

19.01.2021 17:47 | Son Güncelleme: 19.01.2021 17:51
Müttefik filmi konusu nedir? Müttefik oyuncuları kimlerdir? Müttefik filmi özeti!

2016 yılında sinemalarda gösterime giren Müttefik filmi, televizyon ekranlarında da ilgi görüyor. Brad Pitt ve Marion Cotillard'ın baş rollerinde yer aldığı Müttefik filmi konusu nedir? Müttefik oyuncuları kimlerdir? sorularının cevaplarını burada bulabilirsiniz! İşte Müttefik filmi özeti!

Allied ya da Türkçe adıyla Müttefik, Robert Zemeckis tarafından yönetilen ve Steven Knight tarafından yazılan II. Dünya Savaşı konulu bir romantik gerilim filmidir. Başrollerinde Brad Pitt ve Marion Cotillard yer almaktadır. Film, 23 Kasım 2016 tarihinde Paramount Pictures tarafından ABD'de gösterime girmiştir. Tüm dünyada gösterime girmesinin ardından büyük ilgi gören Müttefik filmi, televizyonda da dikkat çekmektedir. Müttefik filmi konusu nedir? Müttefik oyuncuları kimlerdir? sorularının cevaplarını burada bulabilirsiniz! İşte Müttefik filmi özeti!

MÜTTEFİK FİLMİ KONUSU NEDİR?

Müttefik, Steven Knight tarafından yazılan II. Dünya Savaşı konulu bir romantik gerilim filmidir. "Müttefik", 1942 yılında Kuzey Afrika'da düşman hattında savaşan Fransız direniş savaşçısı Marianne Beausejour (Cotillard) ile karşılaşan istihbarat subayı Max Vatan'ın (Pitt) hikayesini konu alıyor. Marianne ve Max Londra'da tekrar bir araya geldiklerinde ilişkileri savaşın yoğun baskısıyla tehlikeye girer.

MÜTTEFİK OYUNCULARI KİMLERDİR?

  • Brad Pitt - Max Vatan
  • Marion Cotillard - Marianne Beausejour
  • Jared Harris - Frank Heslop
  • Matthew Goode - Guy Sangster
  • Lizzy Caplan - Bridget Vatan
  • Anton Lesser - Emmanuel Lombard
  • August - Diehl Hobar
  • Camille Cottin - Monique
  • Charlotte Hope - Louise
  • Marion Bailey - Bayan Sinclair
  • Simon McBurney - S.O.E. çalışanı
  • Daniel Betts - George Kavanagh
  • Thierry Frémont - Paul Delamare
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