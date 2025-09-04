Mutluluk Zamanı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Mutluluk Zamanı filmi ne zaman, nerede çekildi?

Keyifli hikâyesiyle dikkat çeken Mutluluk Zamanı, beyazperde serüveninden sonra televizyon izleyicilerini de ekran başına kilitliyor. Filmi izlemeden önce konusunu, özetini ve oyuncu kadrosunu öğrenmek isteyenler için detayları derledik.

MUTLULUK ZAMANI FİLMİNİN KONUSU

Mutluluk Zamanı, kusursuz bir yaşam süren Mert ile hayatını sanatına adamış heykeltıraş Ada'nın yollarının beklenmedik bir şekilde kesişmesini anlatıyor. "Mutluet.com.tr" isimli şirketin sahibi olan Mert, insanlara hayata daha sağlam adımlar atmalarını öğretirken, kendi geçmişiyle yüzleşmeden ideal bir dünya kurmuştur. Ada ise tam aksine, tüm yaşamını geçmişinde yaşadıklarının gölgesinde sürdürmektedir. Bu iki farklı dünyanın insanı tanıştıkça birbirlerinin hayatında derin izler bırakır. Mert, Ada sayesinde kendi iç yolculuğuna çıkarken; Ada, duygularını bastırmaya çalışsa da Mert'e aşık olmaktan kaçamaz. Öte yandan Ada'nın abisi Tarık ile Mert'in yollarının kesişmesi hikâyeye farklı bir boyut katar. Ancak ne Cengiz, Mert'in kardeşine duyduğu ilgiden haberdardır ne de Ada, abisinin Mert'ten "çapkınlık dersi" aldığını bilmektedir.

MUTLULUK ZAMANI OYUNCULARI VE KADROSU

Yapımcılığını Muzaffer Yıldırım'ın üstlendiği filmin yönetmen koltuğunda Şenol Sönmez bulunuyor. Senaryosu ise oyuncu Buğra Gülsoy ile Ali Erkan Ersezer imzası taşıyor. Filmde, kusursuz hayatın mutluluk getirdiğine inanan Mert karakterini Barış Arduç canlandırırken; aşkı uzak tutmaya çalışan heykeltıraş Ada rolünde Elçin Sangu yer alıyor. Bu güçlü ikiliye, deneyimli oyuncular Cengiz Bozkurt, Dila Bayrak ve Levent Öktem eşlik ediyor.

MUTLULUK ZAMANI NE ZAMAN VE NEREDE ÇEKİLDİ?

2017 yılında vizyona giren Mutluluk Zamanı'nın çekimleri İstanbul'un farklı noktalarında ve Heybeliada'da yaklaşık 7 haftada tamamlandı. Heybeliada, İstanbul'un Adalar ilçesine bağlı olup Prens Adaları'nın en büyük ikinci adasıdır. Doğal güzellikleriyle dikkat çeken ada, filmin atmosferine de ayrı bir renk katmıştır.