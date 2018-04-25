Mutlu Şehir" Sinop'a 80 Milyonluk Sağlık Yatırımı

Sağlık Bakanlığı, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 2014 ve 2016 yılı araştırmalarına göre Türkiye'nin en mutlu insanlarının yaşadığı kent olan Sinop'ta, toplam maliyetleri 80 milyon lira olan iki sağlık yatırımını hayata geçiriyor.

Vali Hasan İpek, beraberindeki heyetle, Yeni Mahalle'de yapımı devam eden sağlık kompleksi inşaatında incelemelerde bulundu.

Yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alan İpek, gazetecilere yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığının Sinop'ta sadece kent merkezinde 80 milyon liralık yatırım yaptığını söyledi.

Yapımı devam eden iki projeden sağlık kompleksinin iki ay gibi kısa sürede hizmete girmesinin planladığını anlatan İpek, "Sağlık kompleksinin içinde laboratuvarlar, diş hastanesi ve kent merkezinde sağlıkla ilgili olan diğer birimler yer alacak. Burası Sinop halkı adına sağlık hizmetinin daha kaliteli verilmesi noktasında bir şans olacak." dedi.

İpek, yeni devlet hastanesi inşaatının ise aralıksız devam ettiğini vurgulayarak şöyle konuştu:

"Bakanlığımız yeni devlet hastanesi binası için de 60 milyon liralık kaynak aktardı. Şu an oradaki çalışmalar da devam ediyor ancak o binanın tam olarak ne zaman hizmete gireceği belli olmamakla birlikte çok uzun süreceğini tahmin etmiyoruz. Sonuçta Bakanlığımız Sinop'ta sadece kent merkezinde toplamda 80 milyon liralık bir yatırım yapıyor. Tüm halkımız için hayırlı uğurlu olsun."

Vali İpek, yeni hastane binasının 300 yatak kapasiteli olacağını da sözlerine ekledi.