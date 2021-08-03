Mutlu Kaya kimdir? Mutlu Kaya'nın son hali! Mutlu Kaya'ya ne oldu?
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Mutlu Kaya kimdir? Mutlu Kaya'nın son hali! Mutlu Kaya'ya ne oldu?

Mutlu Kaya kimdir? Mutlu Kaya'nın son hali! Mutlu Kaya'ya ne oldu?
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Yaşadığı zor günleri Uzman Psikolog Gökhan Çınar'a anlatan Mutlu Kaya, saldırıya uğradığı anları ve şu an yaşamak zorunda olduğu hayat hakkında da pek çok açıklamada bulundu. Röportajın ardından Mutlu Kaya kimdir? Mutlu Kaya'nın son hali! sorularının yanıtları arandı.

Mutlu Kaya'nın son hali gündemin araştırılan konuları arasında yer alıyor. Bir televizyon kanalında yayınlanan Sesi Çok Güzel yarışmasıyla tanınan Mutlu Kaya, 1996 yılında dünyaya geldi. Mutlu Kaya kimdir? Kaç yaşında, nereli, neden öldürüldü? İşte detaylar haberimizde...

MUTLU KAYA KİMDİR?

Bir televizyon kanalında yayınlanan Sesi Çok Güzel yarışmasıyla tanınan Mutlu Kaya, 1996 yılında dünyaya geldi. Yarışmaya henüz 20 yaşındayken katılan Mutlu Kaya, hem hikayesi hem de sesiyle ekran karşısındakileri ve jüri üyelerini derinden etkilemişti. 8 kardeşli bir aileden gelen Mutlu Kaya, üniversiteyi kazanmasına rağmen maddi olanaklar yüzünden okuyamadığını ifade etmişti. Mutlu Kaya, yarışmaya katıldığı dönemde Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde bulunan evlerinde silahlı saldırıya uğradı. Uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan Kaya, uzun bir süre tedavi gördü.

MUTLU KAYA'YA NE OLDU?

"Benim dışarı çıkmamı bekliyor. Zaten dışarıya çıktığım gibi beni zorla arabaya bindirip beni dövdu. Üst üste kurşunlar yağdırdı üzerime. Kurşunlardan biri kafama denk geldi. Susadığımda kimse olmasa tek başıma içemiyorum. Benim hayatım gitti. Bazen diyorum Allah'ım bana bu elimi ver, bardaktan suyumu içebileyim. Çünkü başkasına muhtaç olmak çok zor."

YÜZDE 96 ENGELLİ...

Onu yıllar önce katıldığı bir ses yarışmasında tanımıştık. Mutlu, o dönemde hayallerine ulaşmayı beklerken yıllarca onu ısrarlı takip eden, tehdit eden ve şiddet uygulayan biri tarafından başından vuruldu. Mutlu, bu olaydan sonra hayatına %96 engelli olarak devam etti. Ne acıdır ki, Mutlu daha sonra ablası Dilek Kaya'yı kaybetti.

MUTLU KAYA'NIN SON HALİ

Mutlu Kaya kimdir? Mutlu Kaya'nın son hali! Mutlu Kaya'ya ne oldu?
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