Mutlu Aile Tablosu ne zaman, nerede çekildi? Mutlu Aile Tablosu konusu nedir, oyuncuları kimler? Mutlu Aile Tablosu hangi kanalda? Film nerede çekildi - Haberler
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Mutlu Aile Tablosu ne zaman, nerede çekildi? Mutlu Aile Tablosu konusu nedir, oyuncuları kimler? Mutlu Aile Tablosu hangi kanalda? Film nerede çekildi

Mutlu Aile Tablosu ne zaman, nerede çekildi? Mutlu Aile Tablosu konusu nedir, oyuncuları kimler? Mutlu Aile Tablosu hangi kanalda? Film nerede çekildi
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Fox TV'de bugün Kanunsuz Topraklar dizisi yerine Mutlu Aile Tablosu filmi yayınlandı. Film hakkında bazı konular merak edildi. Peki, Mutlu Aile Tablosu ne zaman, nerede çekildi? Mutlu Aile Tablosu konusu nedir, oyuncuları kimler? Mutlu Aile Tablosu hangi kanalda? Mutlu Aile Tablosu hangi il ve ilçede çekilmiştir? İşte detaylar...

Mutlu Aile Tablosu, 2021 yapımı komedi türündeki yapımdır. Filmin başrollerinde İnan Ulaş Torun ile Seda Türkmen yer alıyor. Mutlu Aile Tablosu ne zaman, nerede çekildi? Mutlu Aile Tablosu konusu nedir, oyuncuları kimler? Mutlu Aile Tablosu hangi kanalda?

2021 yapımı film bugün 5 Ocak 2022 Çarşamba günü Fox Tv'de saat 20:00 'da başlayacaktır.

Mutlu Aile Tablosu filmi Edirne ve İstanbul'da çekilmiştir. Dizideki Taş Köprü, Meriç Nehri üzerinde bulunmaktadır.

İlişkisinde oyalanmaktan sıkılan Nalan, sevgilisi Rıfat'ı peşinde koşturacak bir plan yapmaya çalışırken hiç hesapta olmayan bir tablo başlarına bela olacaktır.

İnan Ulaş Torun

Seda Türkmen

Cemil Şahin

Ceyda Olguner

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