Mutlu Aile Tablosu ne zaman, nerede çekildi? Mutlu Aile Tablosu konusu nedir, oyuncuları kimler? Mutlu Aile Tablosu hangi kanalda? Film nerede çekildi

Mutlu Aile Tablosu, 2021 yapımı komedi türündeki yapımdır. Filmin başrollerinde İnan Ulaş Torun ile Seda Türkmen yer alıyor. Mutlu Aile Tablosu ne zaman, nerede çekildi? Mutlu Aile Tablosu konusu nedir, oyuncuları kimler? Mutlu Aile Tablosu hangi kanalda?

MUTLU AİLE TABLOSU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

2021 yapımı film bugün 5 Ocak 2022 Çarşamba günü Fox Tv'de saat 20:00 'da başlayacaktır.

MUTLU AİLE TABLOSU NEREDE ÇEKİLİYOR?

Mutlu Aile Tablosu filmi Edirne ve İstanbul'da çekilmiştir. Dizideki Taş Köprü, Meriç Nehri üzerinde bulunmaktadır.

MUTLU AİLE TABLOSU KONUSU NE?

İlişkisinde oyalanmaktan sıkılan Nalan, sevgilisi Rıfat'ı peşinde koşturacak bir plan yapmaya çalışırken hiç hesapta olmayan bir tablo başlarına bela olacaktır.

MUTLU AİLE TABLOSU OYUNCU KADROSU

İnan Ulaş Torun

Seda Türkmen

Cemil Şahin

Ceyda Olguner

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