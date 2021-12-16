"Mutlak kulak" Deniz Örak, ünlü piyanistlerle sahne alma hedefinde

HATAY (AA) - Hatay'da, doğadaki frekansların hangi müzikal sese ait olduğunu ayırt edebilen "absolut kulak" olarak da bilinen "mutlak kulak" yeteneğine sahip görme engelli 13 yaşındaki Deniz Örak, uluslararası başarılarının sayısını arttırmayı ve ünlü piyanistlerle sahne almayı hedefliyor.

Prematüre doğan ve kuvözdeki yaşam mücadelesi sırasında görme yetisini kaybeden Örak'ın, henüz 4 yaşındayken "mutlak kulak" olarak bilinen özel bir yetiye sahip olduğu ortaya çıktı.

Dünyaca ünlü piyanistlerin çaldığı eserleri kolaylıkla icra edebilen, duyduğu her parçayı kısa sürede piyanonun tuşlarına dokunarak seslendiren Örak, 4 yaşından bu yana konserler verip uluslararası ödüllerle başarısını taçlandırıyor.

Örak, ünlü piyanistlerle aynı sahneyi paylaşmak ve dünyasını aydınlattığı piyanosuyla engellilere örnek olmak istiyor.

Deniz Örak, AA muhabirine, piyano çalmayı çok sevdiğini ve tuşların başına geçtiğinde kendisini bulduğunu söyledi.

Gününün büyük bölümünü piyano başında geçirdiğini ifade eden Örak, "Piyano çalarken çok büyük keyif alıyorum, Türk Marşı'nı ve Chopin, Schubert, Mozart ve Fazıl Say'ın eserlerini çalmayı çok seviyorum. Sahnede olmak, dinleyenlerin alkış sesini duymak beni çok mutlu ediyor." dedi.

"Deniz'in mevcut gelişimini piyano üzerinden sürdürmeye çalışıyoruz"

Anne Nursel Bayramoğlu Örak da, kendisinin de kurucu üyesi olduğu özel bir okulda 6. sınıf eğitimi gören oğlunun aynı zamanda bir piyano öğretmeniyle müzik derslerine devam ettiğini belirtti.

Oğlunun bütün hayatını piyano üzerine organize etmeye çalıştıklarını anlatan anne Örak, şöyle devam etti:

"Deniz'in mevcut gelişimini piyano üzerinden sürdürmeye çalışıyoruz. Yaşam koçuyla bu yaşta alması gereken dersleri onun alabileceği şekilde kendisine aktarıyoruz. Ayrıca Braille alfabesi üzerinden okuma yazma çalışmasını da devam ettiriyoruz. Henüz bir çocukken yaşam koçunun fark etmesiyle hemen özel derslere başladık. Zaten 6 aylık bir eğitimden sonra Deniz ilk konserini verdi. O bize bir ışıktı, bir umuttu ve hemen bunu değerlendirdik."

Örak, zaman içerisinde oğlunun çok sayıda organizasyondan konser için davet aldığını dile getirerek, "Deniz, Uluslararası Pera Piyano Festivali'nde şu ana kadar 3 defa yarışmaya dahil oldu ve hep ödülle döndük. Bu bizim için çok değerli bir adım ve aşama çünkü Deniz'in ilk defa uluslararası bir bilirkişi kitlesinin önünde başarısı resmi bir şekilde tasdik edildi." diye konuştu.

Oğlunun başarıları hakkında bilgi veren anne Örak, şunları kaydetti:

"Deniz, İngiliz Kraliyet Müzik Okullarının (ABRSM) uygulamalı piyano dalında 3 kur birden atladı. O da çok değerliydi ve bölge birincisi olarak üstün başarı belgesiyle takdir edildi. Bu da Deniz'in bu yolda ilerlemesi adına bizi de onu da daha da ümitlendirdi, daha da güçlü kıldı.

Bu yolda ilerlerken Deniz adına değerli, güçlü, sanata değer veren isimler ve bu saklı kalmış yetenekleri açığa çıkarabilecek değerli insanlarla bu yolda yürümeyi çok isteriz. Bu anlamda Deniz bu işe aç. 'Daha çok ne yapabiliriz?' derdindeyiz. Bu anlamda bize uzatılacak her keyifli ele biz de el uzatmak isteriz. Bu sanat camiası çok büyük, çok güçlü. Deniz'i duysunlar isterim, birlikte değerli isimlerle sahne almasını da isterim. Deniz'i büyük sahnelerde, çok büyük kitleler karşısında hayal ediyorum ve göreceğime inanıyorum."