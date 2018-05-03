Mutki'de Köydes Encümen Seçimi Yapıldı

Mutki Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği (KÖYDES) encümen seçimi yapıldı.

Şehit Güvenlik Korucusu Rıfat Kaya ttoplantı salonunda yapılan seçimde, İl Genel Meclis üyelerinden Mehmet Acun ve Bülent Duygu seçilirken, muhtarlardan ise Sıddık Kardaş ve Ahmet Arslan Argun üyeliğe seçildi.

Köylerin içme suyu ihtiyacının 2017 yılında büyük oranda giderildiğini ifade eden Kaymakam Mehmet Kılıç, planlanan program kapsamında her köye dokunmaya çalıştıklarını söyledi.

KÖYDES'in 2018 yılı bütçesinin 8 milyon olduğunu belirten Kılıç, "2018 yılında 60 köyümüzün yolu kilitli parke taşıyla yenilenecek. Çoğu köyümüzün altyapı sorunları giderildi." dedi.