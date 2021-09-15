Mutki CHP İlçe Başkanı Ekin ve yönetimi AK Parti'ye geçti

Bitlis'in Mutki ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlçe Başkanı Medeni Ekin ve yönetimi Ak Parti'ye geçti.

CHP'den istifa ederek, AK Parti'ye geçin Ekin ve yönetimine AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler ve AK Parti İl Başkanı Engin Günceoğlu parti rozeti taktı.

AK Parti İlçe Başkanlığında düzenlenen törenle rozetini alan Ekin, milletvekillerine teşekkür etti.

Rozet takma törenine, AK Parti Milletvekili Cemal Taşar, İl Genel Meclisi Başkanı Cemalettin Kinç, Mutki Belediye Başkanı Vahdettin Barlak ve AK Parti yönetim üyeleri katıldı.