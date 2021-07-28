Mutfakta kötü, yatakta iyi olduğunu itiraf etti!
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Mutfakta kötü, yatakta iyi olduğunu itiraf etti!

Mutfakta kötü, yatakta iyi olduğunu itiraf etti!
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Dünyaca ünlü İngiliz oyuncu Kate Beckinsale, özel yaşantısıyla ilgili flaş itiraflarda bulundu. İşte Kate Beckinsale'ın çok konuşulacak cinsellik açıklaması...

Karanlıklar Ülkesi, Göklerin Hakimi ve Pearl Harbor gibi başarılı projelerden tanıdığımız Kate Beckinsale, 2019 yılında Len Wiseman'dan boşanmıştı.

İngiltere'de bir dergiye konuşan 48 yaşındaki Kate Beckinsale, "Yatakta çok iyi olduğum için, mutfakta çok kötüyüm" dedi.

"LİBİDOM OLDUKÇA YÜKSEK"

Sözlerini sürdüren Kate Beckinsale, "Yaşım ilerlemiş olabilir ama enerjim ve heyecanım her zaman en üst seviyede. Libidomun yüksek olduğunu söyleyebilirim. Bu yaşıma kadar birlikte olduğum tüm partnerlerimi mutlu etmesini bildim" ifadelerini kullandı.

Kate Beckinsale, 2005 ve 2006 yıllarında 'Dünyanın En Seksi 100 Kadını' sıralamasında kendisine yer bulmuştu.

İşte Kate Beckinsale'ın dikkat çeken pozları...

Mutfakta kötü, yatakta iyi olduğunu itiraf etti!
Mutfakta kötü, yatakta iyi olduğunu itiraf etti!
Mutfakta kötü, yatakta iyi olduğunu itiraf etti!
Mutfakta kötü, yatakta iyi olduğunu itiraf etti!
Mutfakta kötü, yatakta iyi olduğunu itiraf etti!
Mutfakta kötü, yatakta iyi olduğunu itiraf etti!

Kaynak: Snob Magazin

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