Mutfak tüpü, zeytinyağı ve bisiklet hırsızlıkları kamerada
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Mutfak tüpü, zeytinyağı ve bisiklet hırsızlıkları kamerada

İhlas Haber Ajansı / Bekir Burak Canbolat - Haberler | 3. Sayfa

Mutfak tüpü, zeytinyağı ve bisiklet hırsızlıkları kamerada Osmaniye'de bir apartmanın bodrum katından mutfak tüpü çalan hırsızlık şüphelisi şahıs ile apartmanın giriş katından bisiklet ve işyerinden zeytinyağı çalan şahıs önce kameraya ardından polise yakalandı.

Mutfak tüpü, zeytinyağı ve bisiklet hırsızlıkları kamerada

OSMANİYE - Osmaniye'de bir apartmanın bodrum katından mutfak tüpü çalan hırsızlık şüphelisi şahıs ile apartmanın giriş katından bisiklet ve işyerinden zeytinyağı çalan şahıs önce kameraya ardından polise yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye'de farklı zamanlarda meydana gelen mutfak tüpü, zeytinyağı ve bisiklet hırsızlıklarıyla ilgili gelen ihbarlar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Şahısların yakalanması için hırsızlık olayının meydana geldiği alandaki güvenlik kameralarını titizlikle inceleyen ekipler, apartmanın bodrum katından mutfak tüpünü çalan şahsın daha önceden çok sayıda hırsızlık kaydı olan H.K. ile apartmanın girişinden bisikletle bir iş yerinden zeytinyağı çalan şahsın B.K. olduğunu tespit etti. Yapılan fiziki takibin ardından hırsızlık şüphelisi şahsılar ekipler tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.K ve B.K. isimli şahıslar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mutfak tüpü, zeytinyağı ve bisiklet hırsızlıkları kamerada
Mutfak tüpü, zeytinyağı ve bisiklet hırsızlıkları kamerada
Mutfak tüpü, zeytinyağı ve bisiklet hırsızlıkları kamerada
Mutfak tüpü, zeytinyağı ve bisiklet hırsızlıkları kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bekir Burak Canbolat

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