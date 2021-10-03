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Mutfak tüpü patlamasının meydana geldiği bina havadan görüntülendi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Mutfak tüpü patlamasının meydana geldiği bina havadan görüntülendi

Avcılar'da mutfak tüpünün patladığı bina havdan görüntülendi.

AVCILAR, İSTANBUL (İHA) - Avcılar'da mutfak tüpünün patladığı bina havdan görüntülendi. Avcılar Kaymakamı Kemal İnan da patlamanın olduğu sokakta ve dairede incelemelerde bulundu.

Avcılar Tahtakale Mahallesi Akasya Sokak'ta bulunan 3 katlı apartmanın 1'inci katında sabah saatlerinde şiddetli bir patlama meydana gelmişti. Patlamada evde yaşayan hamile anne Sema Ş. ve iki çocuğu hafif şekilde yaralanmıştı. Avcılar Kaymakamı Kemal İnan, patlamanın olduğu sokakta incelemelerde bulundu. Mahalle sakinleri ile görüşen İnan, "Bizde şu anda tüpten kaynaklı bir patlama olduğunu biliyoruz. Ekiplerimizin incelemeleri devam ediyor. Aksi bir durum olursa kamuoyu ile paylaşacağız" dedi.

Öte yandan, mutfak tüpü patlayan bina havadan görüntülendi. Görüntülerde ekiplerin çalışması ve moloz yığınları görülüyor. - İSTANBUL

Mutfak tüpü patlamasının meydana geldiği bina havadan görüntülendi

Mutfak tüpü patlamasının meydana geldiği bina havadan görüntülendi

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Haber: Mutfak tüpü patlamasının meydana geldiği bina havadan görüntülendi - Haberler
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