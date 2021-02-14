'Mutfak Sırları' ortaya dökülüyor
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'Mutfak Sırları' ortaya dökülüyor

14.02.2021 07:32 | Son Güncelleme: 14.02.2021 07:37
'Mutfak Sırları' ortaya dökülüyor

MMutfak Sırları adlı blog'uyla 2007'de yola çıkan Nilay Tulum'un amacı yemek yapmayı sevenlere ve mutfak acemilerine kaliteli, lezzetli, güvenilir tarifler sunabilmekti.

MMutfak Sırları adlı blog'uyla 2007'de yola çıkan Nilay Tulum'un amacı yemek yapmayı sevenlere ve mutfak acemilerine kaliteli, lezzetli, güvenilir tarifler sunabilmekti. Tüm bilgi ve birikimini yıllarca dijitalde mutfakseverlere aktaran Tulum, ilk kez basılı bir kitap için en sevilen tariflerini bir araya topladı. Blog'uyla aynı ismi verdiği 'Mutfak Sırları' adlı kitabında pasta, börek, çörek ve kurabiye tarifleri var. Üstelik defalarca farklı ölçülerle denenerek hazırlanan tam tarifler. Tulum kitabı için "Mutfak benim için bambaşka bir yer diyerek çıktığım yolculuğun 14'üncü yılında acı, tatlı, buruk ne varsa içimde, bazen kaynattığım tenceredeki yemeğe, bazen yoğurduğum hamura geçti. Çektiğim bir fotoğraftan ya da yazdığım bir tariften de sizlere… Mutfak dünya telaşından kaçtığım kuytu köşe, stresimi attığım yegane alan oldu, mutfaksirlari.com ise sizlerin sofralarına konuk olmamı sağlayan yegane araç. Şimdi hiç ayrılmamak üzere evinize geliyorum. Yanımda da hani o komşunuzun size eksik verdiği, annenizin üstünkörü anlattığı tariflerimi getiriyorum" diyor. Artemis Yayınları'ndan çıkan kitap 45.50 lira.

Lokma poğaça

Kaynak: Hürriyet

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