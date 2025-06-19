Mutfak Bahane'de yarışanlar ödüle, izleyiciler ise hem yemeğe hem de sohbete doyuyor. Gelinler kayınvalideleri ile yemek yapıyor, eşleri ise en iyi yemeği seçiyor.Gelinler kayınvalideleri ile yemek yapıyor, eşleri ise en iyi yemeği seçiyor. Peki, Mutfak Bahane Yeşim neden yok, neden yarışmadan çekildi?

MUTFAK BAHANE HAKKINDA

Nursel ile Mutfak Bahane'de her gün 4 çift en iyisi olmak için kıyasıya yarışıyor. Yarışanlar ödüle, izleyiciler ise hem yemeğe hem de sohbete doyuyor. Gelinler kayınvalideleri ile yemek yapıyor, eşleri ise en iyi yemeği seçiyor.

MUTFAK BAHANE YEŞİM NEDEN YOK?

Mutfak Bahane Yeşim tatlısından kürdan çıktığı için yarışmadan ayrıldı.