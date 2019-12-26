Mütevellinin muhtar üyeleri seçildi

26.12.2019 09:30 | Son Güncelleme: 26.12.2019 09:35

-2020 yılında Milas Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti üyesi olarak görev yapacak olan mahalle muhtarlarının seçimi Aralık ayı muhtarlar toplantısında gerçekleşti. Yeni üyeler Hayıtlı-Ahmet Çavuş Mahalle Muhtarı Ayhan Demirçivi ve Güneş Mahalle Muhtarı Salih Şen oldu.



Milas Kaymakamlığı tarafından düzenlenen aylık muhtarlar toplantısının Aralık ayı buluşması Milas Halk Eğitimi Merkezi toplantı salonunda gerçekleşti. Muhtarların mahallelerinin sorunlarını aktardığı toplantının bu ay ki gündeminde ayrıca yeni yıl gelmesi nedeniyle 2020 yılında Milas Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti üyesi olarak görev yapacak olan mahalle muhtarlarının seçimi muhtarlar tarafından oylanarak gerçekleşti.



Milas Kaymakamı Eren Arslan'ın da katılımıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti üyesi olarak görev yapacak olan mahalle muhtarların seçimi gerçekleştirildi.



2020 yılında görev yapmak üzere 4 muhtarın aday olduğu seçimleri Hayıtlı-Ahmet Çavuş Mahalle Muhtarı Ayhan Demirçivi ve Güneş Mahalle Muhtarı Salih Şen kazanarak 1 yıl görev yapmaya hak kazandı.



Milas Kaymakamı Eren Arslan gerçekleşen seçim sonrası 2019 yılında görev yapan Emek Mahallesi Muhtarı Mevlüt Kara'ya ve Dibekdere Mahalle Muhtarı Ahmet Acar'a emekleri için teşekkür ederken 2020 yılında görev yapmak üzere seçilen Hayıtlı-Ahmet Çavuş Mahalle Muhtarı Ayhan Demirçivi'yi ve Güneş Mahalle Muhtarı Salih Şen'i tebrik etti. - MUĞLA

Kaynak: İHA