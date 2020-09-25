Mütevazı ne demek? Mütevazı ne demektir? Mütevazı ne anlama gelir? Mütevazının TDK'ya göre anlamı nedir?

Mütevazı kelimesi günlük hayatta çokça karşımıza çıkar, birçok insanın sıklıkla kullandığı bu kelime dilimize eski Türkçeden geçmiştir. Peki, mütevazı ne demek? Mütevazı ne anlama gelir? Mütevazı kelimesinin anlamı nedir?

MÜTEVAZI KELİMESİ ANLAMI NEDİR?

Mütevazı kelimesi cümle içinde genelde alçak gönüllü, gösterişsiz anlamına kullanılır. Bazı insanlar yaptıkları işler ile övünmeyi sevmez yapıp sadece sunarlar. Bununla övünmez ben yaptım diye bağırmazlar. İşte bu insanlar için genelde alçak gönüllü ve mütevazı kelimesi oldukça sıklıkla kullanılır.

MÜTEVAZİ KELİMESİ TDK'YA GÖRE NE DEMEKTİR?

Mütevazi kelimesi TDK'da daha farklı anlamlara geliyor. Birbirine paralel olan ve matematikte de paralel olan şeklinde açıklanan mütevazı, günlük hayatta temel anlamından biraz daha farklı kullanılıyor.

(müteva:zi:), Arapça mutevazi

1. sıfat, eskimiş Birbirine paralel olan.

2. sıfat, eskimiş, matematik Paralel.

KARAKTERİ İLE İLGİLİDİR

Mütevazı kelimesi görüldüğü gibi karakter ile alakalı olan bir durumdur. Özellikle edebi metinlerde cümle daha ağır olması için mütevazı kelimesi kullanılır ki.

MÜTEVAZI İLE İLGİLİ ÖRNEK CÜMLE

*Mütevazı olmak er kişinin işidir.

*Öğrencilerimize mütevazı olunması gerektiğini anlatmalıyız.

*Sanırım mütevazı insanlar çoğu zaman kaybediyor.

Kaynak: Haberler.com / Seo Editör