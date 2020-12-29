Mutasyona uğrayan Kovid-19 "salgının seyrini etkilemedi"
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Mutasyona uğrayan Kovid-19 "salgının seyrini etkilemedi"

29.12.2020 12:09 | Son Güncelleme: 29.12.2020 12:09
Mutasyona uğrayan Kovid-19

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurettin Erben, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) mutasyona uğrayan türünün, salgının seyri üzerinde büyük bir etkide bulunmadığını kaydetti.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurettin Erben, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) mutasyona uğrayan türünün, salgının seyri üzerinde büyük bir etkide bulunmadığını kaydetti.

Erben, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19'a ilişkin değişikliklerin, hastalığın bulaşıcılığını, tablonun ciddiyetini ve aşı koruyuculuğunu yakından ilgilendirdiğini belirtti.

Tüm virüslerin mutasyona uğrayabildiğini ifade eden Erben, "Kovid-19'un gelişen mutasyonlarının, henüz pandeminin seyri üzerinde büyük bir etkisi olmadı. Ancak gelecekte olabilme riski göz önünde bulundurulmalıdır. Kovid-19 mutasyon geliştirme yeteneği açısından HIV ile karşılaştırıldığında, mutasyon çok daha yavaş gelişiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Mutasyona uğrayan virüs daha bulaşıcı değil

Erben, medyada çıkan "mutasyona uğrayan virüs daha hızlı yayılıyor" haberlerinin doğru olmadığına dikkati çekerek, açıklamasında şu cümlelere yer verdi:

"Nisan ayında D614G mutasyonlu Kovid-19, hızla Avrupa'da baskın hale geldi ve daha sonra Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Avustralya'da sık görülmeye başladı. Mutasyonun daha hızlı bulaşabilen virüsü temsil ettiği açıklandı. Bu haber medyada hızla yayıldı. Birçok manşette virüsün daha tehlikeli hale geldiği yazıldı. Sonrasında bunun doğru olmadığı bilimsel araştırmalarla gösterildi. Raporlanan ön bulguları doğrulamak ve bu bulgunun gelişim aşamasındaki tedavi ilaçları ve aşılar açısından olası etkilerini anlamak için daha fazla bilimsel çalışmalara ihtiyaç var. Bu varyantın semptomların ciddiyetinde, antikor yanıtında veya aşı etkinliğinde bir değişikliğe neden olması beklenmemekle birlikte araştırmalar devam etmektedir."

Diğer koronavirüslerle ilgili deneyimlere dayanarak, mutasyonla bağışık yanıtın yetersiz kalması için yılların geçmesi gerektiğine değinen Prof. Dr. Erben, "Enfeksiyon ya da aşılama yoluyla bağışıklık arttıkça, bağışıklıktan kaçan mutasyonların sürekli yeni enfeksiyonlar oluşturması Kovid-19'un kalıcı olarak yerleşmesine neden olabilir. Daha önceden enfeksiyon geçiren ya da aşılı kişileri enfekte ettiğinde çoğunlukla hafif semptomlara neden olabilir. Bu durum, virüsün daha yaygın ve soğuk algınlığına dönüşmesi demek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selçuk Kızıldağ

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