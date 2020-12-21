Hızla yayılıyor! Mutasyona uğrayan koronavirüs türü Ukrayna'ya da sıçradı

İngiltere'nin güneydoğusunda ortaya çıkan ve Avrupa'da yayılan mutasyona uğramış yeni koronavirüs türü bir ülkeye daha sıçradı. Ukrayna'nın batısında bir erkek hastada yeni virüs türünün tespit edildiği bildirildi.

İlk olarak Aralık 2019'da Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını henüz etkisini yitirmemişken, İngiltere'nin güneydoğusunda tespit edilen Kovid-19'un mutasyona uğramış türü tüm dünyada paniğe neden oldu.

Bulaşıcı Hastalık Doktoru Viktor Petrov, Ukrayna'nın batı bölgesinde bir hastada mutasyona uğramış Kovid-19 türünün tespit edildiğini açıkladı.

"HIZLI YAYILIYOR"

Petrov, "Nikolay isimli hastam işi gereği Çekya'ya gidip geliyor. İngiltere'nin duyurduğu mutasyona uğramış yeni tip koronavirüse yakalandı. Zakarpatya bölgesinde bu virüsün görüldüğünü doğrulama şansım da oldu. Bu virüs grip ve Hepatit C gibi çok hızlı yayılıyor" dedi.

Ukrayna'nın Avrupa Birliği (AB) Temsilcisi Nikolay Toçitskiy yaptığı açıklamada, "İngiltere'de ortaya çıkan virüsün mutasyona uğramış haliyle ilgili Ukrayna Sağlık Bakanlığı, Avrupa Sağlık Güvenliği Komisyonu ve Avrupa Komitesi ile günlük bilgi alışverişi ve iletişim halindedir. Sağlık Bakanlıklarındaki uzmanlar tarafından konu doğrudan ele alınmıştır" demişti.

YENİ KOVİD-19 TÜRÜ 7 ÜLKEYE SIÇRADI

Mutasyona uğrayan koronavirüs türü şu ana kadar Ukrayna, İngiltere, Danimarka, Hollanda, Avustralya, Güney Afrika ve İtalya'da tespit edildi.