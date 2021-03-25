Mutant virüs korkusuyla bunu yapmayın! Ünlü profesörden "3 maske" uyarısı
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Mutant virüs korkusuyla bunu yapmayın! Ünlü profesörden "3 maske" uyarısı

Haberler.com / Ayça Elal - Haberler | Haberlercom Özel
Mutant virüs korkusuyla bunu yapmayın! Ünlü profesörden '3 maske' uyarısı

Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Murat Aksoy, Haberler.com Youtube kanalına konuk oldu ve koronavirüs salgını ve virüsten korunma yöntemleriyle ilgili en merak edilen soruları yanıtladı.

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Pandemide 1 yılı devirdik ama virüsle mücadele ne yazık ki bitmek bilmiyor. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsten tam anlamıyla nasıl korunacağımıza dair sorular hala gündemde.

  • Aşırların mutasyona etkileri nelerdir?
  • Birden fazla maske kullanımı ekstra koruma sağlar mı?
  • Pandemi sürecinde hastaneye gitmek problem yaratır mı?

Konuyla ilgili sorularımızı yanıtlayan Prof. Aksoy, virüsten korunmak için yapılması gerekenleri anlatırken birden fazla maske takmanın olumsuz yönlerine de dikkat çekti.

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- Ayça Elal
Ayça Elal
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.3.2021 16:36:01. #1.16#
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