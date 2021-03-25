Mutant virüs korkusuyla bunu yapmayın! Ünlü profesörden "3 maske" uyarısı
Haberler.com / Ayça Elal - Haberler | Haberlercom Özel
Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Murat Aksoy, Haberler.com Youtube kanalına konuk oldu ve koronavirüs salgını ve virüsten korunma yöntemleriyle ilgili en merak edilen soruları yanıtladı.
Pandemide 1 yılı devirdik ama virüsle mücadele ne yazık ki bitmek bilmiyor. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsten tam anlamıyla nasıl korunacağımıza dair sorular hala gündemde.
- Aşırların mutasyona etkileri nelerdir?
- Birden fazla maske kullanımı ekstra koruma sağlar mı?
- Pandemi sürecinde hastaneye gitmek problem yaratır mı?
Konuyla ilgili sorularımızı yanıtlayan Prof. Aksoy, virüsten korunmak için yapılması gerekenleri anlatırken birden fazla maske takmanın olumsuz yönlerine de dikkat çekti.