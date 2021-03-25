Mutant virüs korkusuyla bunu yapmayın! Ünlü profesörden "3 maske" uyarısı

Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Murat Aksoy, Haberler.com Youtube kanalına konuk oldu ve koronavirüs salgını ve virüsten korunma yöntemleriyle ilgili en merak edilen soruları yanıtladı.