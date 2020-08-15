Mutancana nedir? Mutancana yemeği nasıl yapılır? Mutancana tarifi!
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Mutancana nedir? Mutancana yemeği nasıl yapılır? Mutancana tarifi!

Osmanlı mutfağından günümüze kadar ulaşan mutancana, MAsterChef programında yarışmacılara görev olarak verildi. Özel tarifi ve kendine has tadı ile menülerin vazgeçilemsi oluyor. Peki, Mutancana yemeği nasıl yapılır? Mutancana nedir? İşte en güzel mutancana tarifi!

Mutancana nedir? Mutancana yemeği nasıl yapılır? Mutancana tarifi!
15.08.2020 09:47 | Son Güncelleme: 15.08.2020 09:51

MasterChef Mutancana nasıl yapılır diye soranlar için, işte en lezzetli Mutancana tarifi! Bu yemek, Fatih Sultan Mehmet'in de en sevdiği yemek olarak bilinir. utancana yemeği nasıl yapılır? Mutancana nedir?

MUTANCANA YEMEĞİ NASIL YAPILIR?

MUTANCANA İÇİN GEREKLİ MAZLEMELER

3 su bardağı sıcak su, 1/2 çay bardağı kuru üzüm, 5 adet kuru incir, 1 yemek kaşığı bal, 500 gram kuzu kol kuşbaşı, 12 adet arpacık soğan, 3 diş sarımsak, 2 yemek kaşığı tereyağı, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 5 adet kuru erik, 1/2 çay bardağı çiğ badem, 1 yemek kaşığı sumak, 1 yemek kaşığı un ve 1 tatlı kaşığı tuz.

MUTANCANA NASIL YAPILIR?

• Tereyağını Isıttığınız tencereye tereyağını alıp eritin. Zeytinyağını ve ardından etleri ekleyip güzelce kavurun.

• Arpacık soğanları ve sarımsakları etlerin her tarafı renk alınca ekleyin. Etler suyunu çekince un ekleyip karıştırın.

• Unun kokusu çıkınca, suyu ekleyin ve tencerenin altını kısın. Kapağı kapalı bir halde pişirin. Yemeğin pişip pişmediğini, soğanları bıçakla delerek kontrol ederek kıvamına bakın.

• Sıcak suda bekletilmiş erikleri, incirleri, bademleri, kuru üzümleri, sumağı, balı ve tuzu ekleyin. Yavaş yavaş karıştırın.

• Tencerenin kapağını kapatıp kısık ateşte 1-2 dakika daha pişirin. Sonra altını kapatıp 15-25 dakika dinlenmeye bırakın.

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