Muta ne demek? TDK'ya göre muta nedir, kelimenin anlamı nedir? Muta nikahı ne demek?

Dilimizde anlamı bilinmeyen kelimeler olabiliyor. Bu kelimelerden birisi de Muta kelimesidir. Peki Muta ne demek, nedir? Muta neye denir? Muta nedir? TDK'ya göre muta kelimesinin anlamı nedir? Muta ne anlama geliyor? Muta nedir?

Muta ne demektir? Türk Dil Kurumu'na göre muta kelimesinin anlamı nedir? Muta nikahı ne demek? Muta nikahı nedir? Muta ile ilgili bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

TDK'YA GÖRE MUTA NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu'na göre muta kelimesi "veri" , "Geçici kazanç." ve "Muta nikâhı." anlamlarına gelmektedir. Dilimize Arapça'dan geçen muta kelimesi 3 farklı manaya geliyor.

Muta 1. anlamı : Veri

Muta 2. anlamı : Geçici kazanç

Muta 3. anlamı : Muta nikâhı

MUTA NİKAHI NEDİR?

TDK'ya göre muta nikayı " Bazı yerlerde kadına verilen para karşılığında yapılan geçici nikâh, muta. " anlamına gelmektedir.

MÜT'A NİKÂHI NE DEMEKTİR, HÜKMÜ NEDİR? (DİYANET)

Aralarında dinî açıdan evlenme engeli bulunmayan bir erkekle bir kadının, erkeğin vereceği bir bedel karşılığında belirli bir süre karı-koca hayatı yaşamak üzere anlaşmalarına müt'a nikâhı denmektedir.

İslam öncesi dönemde müt'a zaman zaman başvurulan bir uygulama olarak mevcuttu. Hz. Peygamber de tedrîcîlik (belli bir sürece yayarak hukukî düzenleme yapma) ilkesi gereği ilk dönemlerde bu uygulamaya engel olmamıştı. Ancak, aile ve toplumun dokusuna zarar verebilecek olan bu uygulama biçimi bilahare yasaklanmıştır (Tirmizî, Nikâh, 28).

Abdullah b. Abbas, "Onlar ki, ırzlarını korurlar. Ancak eşleri ve ellerinin altında bulunanlar bunun dışındadır. Onlarla ilişkilerinden dolayı kınanmazlar. Kim bunun ötesine geçmek isterse, işte onlar haddi aşanlardır." (Mü'minûn 23/5-7) âyetlerinin nazil olmasıyla müt'anın yasaklandığını ifade etmiştir (Tirmizî, Nikâh, 28).

Hz. Ali (r.a.) de, Hz. Peygamberin (s.a.s.) Hayber gazvesi sırasında, müt'ayı yasakladığını bildirmiştir (Buhârî, Megâzî, 39; Müslim, Nikâh 29; Tirmizî, Nikâh, 28; Nesâî, Nikâh, 71).

Söz konusu âyete ve ilgili rivayetlere dayanarak, tarih boyunca ehl-i sünnet âlimleri müt'a nikâhı uygulamasının haram olduğunda ittifak etmişler ve bu konuda görüş birliği (icma) hâsıl olmuştur.

Esas itibariyle İslam dininde nikâh ve ailenin fert ve toplum açısından ifade ettiği amaç ve anlam dikkate alındığında, Ehl-i Sünnet bilginleri tarafından benimsenen bu görüşün çağımız değerleri açısından da gayet tutarlı ve isabetli olduğu görülür.