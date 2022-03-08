MUT'TA ÖRTÜALTI ERİK HASADI BAŞLADI

HİSARCIK, KÜTAHYA (DHA) - MERSİN'in Mut ilçesine bağlı Kıravga Mahallesi'nde üretimi yapılan erik hasadına başlandı. Eriğin kilosu 800 ile bin lira arasında alıcı buluyor.

Erik hasadına İlçe Kaymakamı Batuhan Bingöl, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Ekrem Bayır, Orman İşletme Müdürü Necmi Poscu, sera sahipleri Tayfun ve Uzay Gezer ile mahalleli katıldı. Etkinlikte konuşan İlçe Kaymakamı Batuhan Bingöl, "Lezzet anlamında tat anlamında Türkiyedeki en iyi eriği ürettiğimizi iddia ediyoruz. Bu arada son teknolojiyi de kullanarak termoblok yöntemleriyle tarihe baktığımız zaman Mart ayını ilk haftasında hasat edecek bir eriğe ulaşmış durumdayız" dedi.

Tarım ve Orman İlçe Müdürü Ekrem Bayır da, Türkiye'de ilçenin sahip olduğu mikroklima iklim sayesinde erkenciğin yakalandığını söyledi. Ekren Bayır, "Bugün de 2022 yılı örtüaltı erik hasadını Türkiye'de ilk çıkaran ilçelerden illerden biriyiz. Burada da 3 bin 4 bin dekar alanda gerek örtüaltı gerekse açık alanda erik üretimi yapılmakadır. Mahallemizde 14 adet örtü altı seramız var. Eriği; Antalya, Mersin, Konya, İstanbul gibi hallerimize, buralar üzerinden de Rusya, Avrupa ve Arap Emirlikleri gibi dışarıya ihracatını yapmaktayız. Örtüaltı üretiminin geliştirilmesi yaygınlaştırılması yönünde Mut İlçe Tarım Müdürlüğü olarak da çalışmaktayız. Burası 700-800 metrekare bir seradır. 39 ağacımız bulunmaktadır. Ortalama 1 ton 200 kilo rekolte tahmin etmekteyiz. Fiyat olarak da küçük kaselerde 7-8 eriğim bulunduğu 80-90 gramlık kaselerde 80-100 lira rakamlarla satılmaktadır. Totalde de kilogramı 800-1000 liraya satışa sunulmuş bulunmaktadır" diye konuştu.