Mut'ta karma fotoğraf sergisi ziyarete açıldı
Mut'ta fotoğraf sanatçısı Mehmet Gürbüz'ün fotoğraflarının yer aldığı karma sergi ziyarete açıldı.
Mut'ta fotoğraf sanatçısı Mehmet Gürbüz'ün fotoğraflarının yer aldığı karma sergi ziyarete açıldı.
Tarihi Taşhan'da düzenlenen serginin açılışı Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker tarafından yapıldı.
Açılışta konuşan Mehmet Gürbüz, doğa gezilerinde Mut coğrafyasından çektiği karma fotoğraflarla bir sergi açmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Güler