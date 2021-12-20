Mut'ta gelir getirici tür kullanım hakkı kuraları çekildi

BİNGÖL (AA) - Mut Orman İşletme Müdürlüğünün "Selamlı Gelir Getirici Tarla Delice Sakız Rehabilitasyon Projesi" kapsamında tesis edilen zeytin ve melengiç ağaçlarının kullanım hakkı kura usulü ile hak sahiplerine tahsis edildi.

Selamlı Mahallesin'de gerçekleşen kura çekimine Mut Kaymakamı Batuhan Bingöl, Mut Orman İşletme Müdürü Necmi Poscu, Mut Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Salgur, lçe Tarım ve Orman Müdürü Ekrem Bayır, Mut Ziraat Odası Başkanı Hıdır Kar, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Gerçekleştirilen kura ile 80 aileye 120 hektar üzerinde bulunan zeytin ve melengiç ağaçlarını kullanım hakkı kurayla belirlenerek tahsis edildi.