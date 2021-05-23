Mut'ta evi yıkılmak üzere olan aileye yardım eli uzandı

Mersin'in Mut ilçesinde evleri yıkılmak üzere olan aileye yardım eli uzandı.

Mersin'in Mut ilçesinde evleri yıkılmak üzere olan aileye yardım eli uzandı.

Hacınuhlu Mahallesi'nde evi yıkılmak üzere olan ihtiyaç sahibi aileye Mut Kaymakamlığı, Mut Belediyesi ve hayırseverlerin desteğiyle yeni ev yapıldı.

İlçe Kaymakamı Fatih Erdoğan ve Belediye Başkanı Volkan Şeker, aileyi yeni yuvalarında ziyaret etti.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Güler