Mut'ta evi yıkılmak üzere olan aileye yardım eli uzandı
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Mut'ta evi yıkılmak üzere olan aileye yardım eli uzandı

Mut'ta evi yıkılmak üzere olan aileye yardım eli uzandı
Anadolu Ajansı / Ahmet Güler - Haberler | Güncel

Mersin'in Mut ilçesinde evleri yıkılmak üzere olan aileye yardım eli uzandı.

Mersin'in Mut ilçesinde evleri yıkılmak üzere olan aileye yardım eli uzandı.

Hacınuhlu Mahallesi'nde evi yıkılmak üzere olan ihtiyaç sahibi aileye Mut Kaymakamlığı, Mut Belediyesi ve hayırseverlerin desteğiyle yeni ev yapıldı.

İlçe Kaymakamı Fatih Erdoğan ve Belediye Başkanı Volkan Şeker, aileyi yeni yuvalarında ziyaret etti.???????

Mut'ta evi yıkılmak üzere olan aileye yardım eli uzandı
Mut'ta evi yıkılmak üzere olan aileye yardım eli uzandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Güler

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