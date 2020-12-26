Mut'ta biber turşusu üretimi yaygınlaştırılıyor

Mersin'in Mut ilçesinde biber turşusu üretiminin arttırılmasına yönelik çalışma başlatıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ekrem Bayır, AA muhabirine, yaklaşık 7 bin dekarda ilçeye özgü biber üretimi yapıldığını söyledi.

Biber turşusu üretimini yaygınlaştırmaya yönelik çalışma başlattıklarını bildiren Bayır, üreticiler için atıl durumdaki bir binanın onarılarak hizmete kazandırıldığını ifade etti.

Üretici Eşe Kara da işletme kayıt belgesi sayesinde ürünlerinin katma değer kazandığını, biber turşusuna talebin artığını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Güler