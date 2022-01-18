Mut Sertavul Geçidi'nde zincirsiz araç geçişine izin yok

Akdeniz Bölgesini İç Anadolu Bölgesine bağlayan Mersin'in Mut ilçesindeki Sertavul Geçidi'nde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kar lastiği ve zincirsiz araçların geçişine izin verilmiyor.

AKDENİZ, MERSİN (İHA) - Akdeniz Bölgesini İç Anadolu Bölgesine bağlayan Mersin'in Mut ilçesindeki Sertavul Geçidi'nde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kar lastiği ve zincirsiz araçların geçişine izin verilmiyor.

Sertavul Geçidi'nde sabah saatlerinden itibaren kar, sis, buzlanma ve tipi etkisini gösterdi. Otomobil ve küçük araçların kar lastiği ve zincir takarak geçişine izin verilirken tır, kamyon ve uzun araçların geçişine ise izin verilmiyor.

Bölge Trafik ekipleri, seyir halindeki araçları Alahan ve Sertavul Geçidi'nde durdurarak, otomobil ve küçük araçlara kar lastiği ve zincir takmaları konusunda uyarıyor. Karayolları ekipleri, yoldaki kar ve buzlanmayı önlemek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ayrıca yayla köylerinde yolların kapanmaması için Mersin Büyükşehir ekipleri aralıksız çalışmalar sürüyor.

Kar yağışının bu şekilde devam etmesi halinde yolun ulaşıma kapanacağı bildirildi. - MERSİN