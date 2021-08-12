Mut Sebze hali alev alev yandı
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Mut Sebze hali alev alev yandı

İhlas Haber Ajansı / Hasan Çetin - Haberler | Yerel

Mut Sebze hali alev alev yandı Mersin'in Mut Belediye Toptancı Hali Yaş Meyve ve Sebze Hali'nde yangın çıktı.

Mut Sebze hali alev alev yandı

MERSİN - Mersin'in Mut Belediye Toptancı Hali Yaş Meyve ve Sebze Hali'nde yangın çıktı. Olayda ölen ve yaralanan olmazken, halde 1 milyon TL'lik maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre yangın 01.40 sıralarında Mersin Büyükşehir Mut Belediye Toptancı Hali Yaş Meyve ve Sebze Hali'nde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevleri fark eden görevli, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen Mut Belediyesi ve Orman İşletmesi'ne ait ekipler 4 saat süren söndürme çalışmalarıyla yangını kontrol altına aldı. Yangında yaklaşık 6 iş yeri deposunun yandığı belirtildi. Yangın çıkış nedeni bilinmezken bütün komisyoncuların plastik sandık depoları ve ardiyelerinin yüzde 90'ı zarar gördü.

Her iş yerinin birisinde 3 ila 8 bin civarında sandık olduğu bildirilirken, bunlarla birlikte diğer malzemelerde yandı. Maddi hasar çok fazla olup iş yerlerinin çatı demirleri dahi erimiş duruma geldi. Zor durumda olduklarını ifade eden komisyoncular, sıkıntılı durumdayız. Maddi kaybımız çok fazla. Allah beterinden saklasın dediler.

Yangın korku dolu anlar yaşattı

Mersin Büyükşehir Mut Belediye Toptancı Hali Yaş Meyve ve Sebze Hali'nin Mut Devlet Hastanesi ve üst tarafının da Orman olması koku dolu anlar yaşattı. Yangının rüzgarında etkisiyle her iki yerede sıçramaması için önlemler alındı. Yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlandı. Yangın hakkında soruşturma başlatıldı.

Mut Sebze hali alev alev yandı
Mut Sebze hali alev alev yandı
Mut Sebze hali alev alev yandı
Mut Sebze hali alev alev yandı
Mut Sebze hali alev alev yandı
Mut Sebze hali alev alev yandı
Mut Sebze hali alev alev yandı
Mut Sebze hali alev alev yandı
Mut Sebze hali alev alev yandı
Mut Sebze hali alev alev yandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hasan Çetin

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