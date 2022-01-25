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Mut Belediyesinden kar yağışı uyarısı

Mut Belediyesinden kar yağışı uyarısı

Mut Belediyesi kentte etkili olması beklenen kar yağışına karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirleri olmaları konusunda uyardı.

Mut Belediyesi kentte etkili olması beklenen kar yağışına karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirleri olmaları konusunda uyardı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, meteorolojik verilere göre kentte aralıklı, yerel olarak kuvvetli kar yağışı beklendiği belirtildi.

Kar küreme, tuzlama, kumlama ve yol açma çalışmalarını sürdürüldüğünü belirten Belediye Başkanı Volkan Şeker, vatandaşları zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları konusunda uyardı.

AA / Ahmet Güler - Son Dakika Haberleri

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