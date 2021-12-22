Musul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencilerinden "Türk düğünü" adlı tiyatro gösterisi

Irak'taki Musul Üniversitesi'nin Türk Dili ve Edebiyat Bölümü öğrencileri, " Türkiye'de düğün töreninin gelenek ve görenekleri" adlı renkli bir tiyatro gösterisi gerçekleştirdi.

Musul Üniversitesi'nde düzenlenen tiyatro oyununa, Türkiye'nin Musul Başkonsolosu Mehmet Küçüksakallı ve Musul Üniversitesi Rektörü Ahmed Kusay'ın yanı sıra kentteki Türk iş insanları katıldı.

Üniversitenin tiyatro ekibinde yer alan Musullu gençlerin Türkçe sergilediği gösteride, kız isteme töreni, kına gecesi ve akabinde düğün töreni sahnelendi.

Türkçe müziklerin çaldığı ve "Ankara Havası" oynanan gösteriye izleyiciler de alkışlarıyla eşlik etti.

Öğrencilerin tiyatro gösterisinde akıcı Türkçeleri de dikkati çekti.

"Sayın Başkonsolosumuzdan Türkiye'de beni bir düğüne davet etmesini dileyeceğim"

Musul Üniversitesi Rektörü Ahmed Kusay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye ve Musul'daki geleneklerin bir kısmının çok benzeştiğini dile getirdi.

Kusay, daha önce bir Türk düğününe katılmadığını ancak bunu çok istediğini belirterek, "Sayın Başkonsolosumuzdan Türkiye'de beni bir düğüne davet etmesini dileyeceğim." dedi.

Başkonsolos Küçüksakallı da Musul Üniversitesi'nin bölgenin ve Irak'ın önemli bir üniversitesi olduğunu ve burada Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nün de bulunduğunu belirterek, "Çok güzel bir oyundu. Öğrenci kardeşlerimiz bize Türk kültüründe, geleneklerinde önemli bir yeri olan evlilikle ilgili bir oyun sundular." İfadelerini kullandı.

Küçüksakallı, "Türkçemiz, dilimiz bu üniversitede öğretiliyor. Dolayısıyla bu güzel dilimizin öğretildiği her yerde biz varız. Dilimizin öğretilmesi, edebiyatımızın ve kültürümüzün tanıtılması toplumlar arası irtibatın ve diyalogun tesisinde önemli bir husus." diye konuştu.

Üniversitenin Türk Dili ve Edebiyat Bölümü Başkanı Dr. Şeyma Emad Yahya ise bölümün en başarılı öğrencilerinin "Türkiye'de düğün töreninin gelenek ve görenekleri" adlı tiyatro oyununu sergilediklerini belirtti.

Dr. Şeyma, Başkonsolos Küçüksakallı ve kentteki Türk iş insanlarının katılımlarının kendilerini şereflendirdiğini sözlerine ekledi.