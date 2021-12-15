Müşteriden 4 bin dolar bahşiş alan garsonu işten kovdular - Haberler
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Müşteriden 4 bin dolar bahşiş alan garsonu işten kovdular

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya

ABD'nin Arkansas eyaletindeki bir restoranda çalışan Ryan Brandt isimli kadın, restoranda düzenlenen partide gösterdiği çalışkanlığın ardından müşterilerden 4 bin dolar bahşiş aldı. Ancak patronlar, bahşiş nedeniyle kadının işine son verdi.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Arkansas eyaletindeki bir restoranda çalışan Ryan Brandt isimli kadın, işine gösterdiği özveri nedeniyle çevresi tarafından takdir ediliyordu. Ryan Brandt son olarak, çalıştığı restoranda düzenlenen 40 kişilik gece partisinde garson olarak görev yaptı.

Müşteriden 4 bin dolar bahşiş alan garsonu işten kovdular

İLGİSİ ÇOK BEĞENİLDİ

40 kişilik davetli grubu, gece boyunca kendileriyle yakından ilgilenen Ryan Brandt'a teşekkürlerini ilettikten sonra masaya çağırdı ve alkışladıktan sonra 4 bin dolar bahşiş bıraktı. Ancak bu bahşiş, genç kadının işinin de sonunu getirdi.

Müşteriden 4 bin dolar bahşiş alan garsonu işten kovdular

PATRON TELEFONLA ARAYIP KOVDU

Genç kadına 4 bin dolar bahşiş bırakıldığını diğer çalışanlardan öğrenen patron Ryan Brandt'a telefon açarak işten çıkarıldığını söyledi. Aldığı haber le yıkılan Brandt, katıldığı televizyon programında, "3,5 yıldır orada çalışıyordum ve bu gerçekten kırıcıydı. O gece yanlış bir şey yaptığımı düşünmüyorum" dedi. Olayın ardından dünyanın her yerinden garson Ryan Brandt'a yönelik destek mesajları gelmeye başladı.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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