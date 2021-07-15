Müstehcen ne demek? TDK'ya göre müstehcen nedir, ne anlama geliyor? Müstehcen kelime anlamı ne demektir?
Dilimizdeki bazı kelimelerin anlamları nedir merak ediliyor. Bu kelimelerden birisi de Müstehcen kelimesidir. Peki, Türk Dil Kurumu'na göre müstehcen nedir? Müstehcen ne demek? Müstehcen ne anlama geliyor?
Müstehcen nedir? Müstehcen kelime anlamı ne demek? Müstehcen ne anlama geliyor?
TDK'YA GÖRE MÜSTEHCEN NE DEMEK?
Türk Dil Kurumu'na göre dilimize Arapça'dan geçen müstehcen kelimesi "Açık saçık, edebe aykırı, yakışıksız" anlamlarına gelmektedir.
TDK'ya göre müstehcen anlamı : Açık saçık, edebe aykırı, yakışıksız.