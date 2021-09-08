Müstehaklık Belgesi nedir? Müstehaklık Belgesi nasıl ve nereden alınır?

Müstehak kelime anlamı olarak hak sahibi olmak manasında kullanılmaktadır. Son zamanlarda adını sık sık duyduğumuz bu kelime nedir? Nerelerde kullanılmalıdır? vatandaşlarımız tarafından merak edilmektedir. Peki, Müstehaklık Belgesi nedir? Müstehaklık Belgesi nasıl ve nereden alınır?

Müstehaklık belgesinin Sosyal Güvenlik Kurumu ile ilgili olduğu söylenebilmektedir. Peki, Müstehaklık Belgesi nedir? Müstehaklık Belgesi nasıl ve nereden alınır? İşte detayalar haberimizde...

MÜSTEHAKLIK BELGESİ NEDİR, NASIL ALINIR?

Müstehaklık belgesi, kişinin bağlı olduğu sosyal güvenlik kurumunu belirtmek için kullanılan bir kaynak olarak ifade edilebilir. Müstehaklık belgesi, çalışan kişilerin çocuklarının ve eşinin de sağlık sigortasından yararlanmasını sağlayan bir belge olarak ifade edilir.

Çalışan kişi aldığı müstehaklık belgesi ile sosyal güvenlik kurumlarından birisine bağlı olduğunu ifade etmektedir. Üstelik Türkiye genelinde bulunan herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan da istediğiniz zaman müstehaklık belgesi alabilirsiniz.

MÜSTEHAKLIK BELGESİ NEREDEN ALINIR?

Müstehaklık belgesi almak isteyen kişiler kendileri için en uygun olan yerden almayı tercih edebilirler. Müstehaklık belgesini; e- devlet üzerinden, sosyal güvenlik kurumunun kendi sitesi üzerinden ve sosyal güvenlik kurumuna bağlı kuruluşlardan temin edebilirsiniz. Teslim alacağınız müstehaklık belgesi ile SSK, Bağkur veya emekli sandığı birimlerine bağlı olduğunuzu gösteren bir belge alabilirsiniz.

Müstehaklık belgesi almak isteyen kişilerin 4a, 4b ve 4c üzerinden prim ödemesinin yapılıyor olması gerekmektedir. Kişinin aldığı müstehaklık belgesi ile sağlık sigortasından yararlanıp yararlanamayacağını öğrenmiş olur. Aynı zamanda müstehaklık belgesi hem kişinin hem de kişinin ailesinin sağlık sigortasından yararlanabilmesi için gerekli olduğu bir belgedir. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

MÜSTEHAKLIK BELGESİ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ... Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.