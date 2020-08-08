Mustafa usta, sandalet üretimine devam ediyor Muğla'nın Bodrum ilçesinde sandalet ustası Mustafa Bostancı, baba mesleğini yıllardır ilk günkü gibi sürdürüyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sandalet ustası Mustafa Bostancı, baba mesleğini yıllardır ilk günkü gibi sürdürüyor.

Yalıkavak Mahallesi'nde 57 yıldır babasından öğrendiği sandalet yapımını devam ettiren ve mesleğin gelecek kuşaklara aktarılması için ter döken 68 yaşındaki Mustafa Bostancı, birçok ünlüye de sandalet yapıyor.

Bostancı, özel yapım sandalet taleplerini yerine getirdiği ünlülerle hatıra fotoğrafı çektiriyor.

Kaynak: AA