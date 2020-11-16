Mustafa Topaloğlu taburcu oldu
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Mustafa Topaloğlu taburcu oldu

16.11.2020 15:50 | Son Güncelleme: 16.11.2020 16:29

Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'de gördüğü tedavinin ardından taburcu olan ve yürüyerek hastaneden çıkan Mustafa Topaloğlu gazetecilere, 'Bu kalbimiz motor, bizi yaşatıyor en önemli organımız kalbe iyi bakmak lazım aynı zamanda kalp kırmamak gerek, kalp kırmayın' dedi.

Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'de gördüğü tedavinin ardından taburcu olan ve yürüyerek hastaneden çıkan Mustafa Topaloğlu gazetecilere, 'Bu kalbimiz motor, bizi yaşatıyor en önemli organımız kalbe iyi bakmak lazım aynı zamanda kalp kırmamak gerek, kalp kırmayın' dedi.

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Mustafa Topaloğlu taburcu oldu

Kaynak: Hürriyet

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