Mustafa Topaloğlu'ndan iyi haber
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Mustafa Topaloğlu'ndan iyi haber

14.11.2020 16:30 | Son Güncelleme: 14.11.2020 16:37
Mustafa Topaloğlu'ndan iyi haber

'UZAYLI türkücü' olarak anılan Mustafa Topaloğlu yoğun bakımdan çıktı.

'UZAYLI türkücü' olarak anılan Mustafa Topaloğlu yoğun bakımdan çıktı. 

Mustafa Topaloğlu önceki gün bir televiyon programına katılmış, yayın sonrası kuliste fenalaşan Topaloğlu hemen bir ambulans ile Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Topaloğlu'na anjiyo yapılmıştı. Topaloğlu'ndan güzel haber geldi. Yoğun bakımdaki tedavisinin ardından Topaloğlu odaya alındı. Topaloğlu sevenleri için hasta yatağında, "Duyarlılığınıza minnettarım. Gayet iyiyim. Sadece 1-2 gün hastanede kalacağım" dedi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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