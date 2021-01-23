Mustafa Tahir Öztürk kimdir, kaç yaşında? Yaşar Nuri Öztürk oğlu Mustafa Tahir Öztürk kimdir, eserleri nelerdir?
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Mustafa Tahir Öztürk kimdir, kaç yaşında? Yaşar Nuri Öztürk oğlu Mustafa Tahir Öztürk kimdir, eserleri nelerdir?

23.01.2021 01:14 | Son Güncelleme: 23.01.2021 01:21
Mustafa Tahir Öztürk kimdir, kaç yaşında? Yaşar Nuri Öztürk oğlu Mustafa Tahir Öztürk kimdir, eserleri nelerdir?

Türk İslam felsefesi profesörü, gazeteci, yazar, avukat, televizyon programcısı, siyasetçi ve İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi kurucu dekanı olan Yaşar Nuri Öztürk ve oğlu sosyal medyada merak edildi. Peki, Mustafa Tahir Öztürk kimdir, kaç yaşında? Yaşar Nuri Öztürk oğlu Mustafa Tahir Öztürk kimdir, eserleri nelerdir?

Mustafa Tahir Öztürk, Türk İslam felsefesi profesörü, gazeteci, yazar, avukat, televizyon programcısı, siyasetçi ve İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi kurucu dekanı olan Yaşar Nuri Öztürk'ün oğludur.

MUSTAFA TAHİR ÖZTÜRK KİMDİR?

Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Tahir Öztürk, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde İslam Tarihi ve Sanatları Bölümünde, Türk Din Musikisi Ana Bilim Dalı öğretim üyesidir. Yazar Yaşar Nuri Öztürk'ün oğlu olan Mustafa Tahir Öztürk, babası gibi ilahiyatla uğraşmakta ve kitap yazmaktadır. Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi, İlahiyat Önlisans Programı'ndan ön lisans okuyan Öztürk, İstanbul Teknik Üniversitesi, Türk Musikisi Devlet Konservatuarı, Temel Bilimler Bölümü/ Türk Sanat Müziği Ana sanat Dalında lisans eğitimini tamamlamıştır.

Yüksek lisansını İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Müzikoloji Anabilim Dalı'nda yapan Öztürk, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlahiyat Anabilim Dalı/ Din Sosyolojisi Bilim Dalında doktorasını yapmıştır.

Mustafa Tahir Öztürk, Biyografi, Edebiyat, İslam kategorilerinde eserler yazmış bir yazardır. "Türk Musikisi Açısından Ezan" ve "Türkiye'nin Hocası Prof. Dr. Yaşar Nuri Öztürk Anısına" kitaplarının yanı sıra, Mustafa Tahir Öztürk, son olarak "İslam'ı İslam'la Vuran Din Merkezli Batı Stratejileri: (11 Eylül sonrası Türkiye)" kitabı ile adını duyurmaktadır.

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