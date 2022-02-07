Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3. kez aday olamayacağı iddialarıyla ilgili net konuştu: Böyle bir sorun yok - Haberler
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Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3. kez aday olamayacağı iddialarıyla ilgili net konuştu: Böyle bir sorun yok

Haberler.com, Gözde Nur Bayar - Politika
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2023 seçimlerinde aday olamayacağı yönündeki iddialara ilişkin konuştu. Şentop, "Cumhurbaşkanı'nın 3.kez adaylıkla ilgili sorunu yok. Zaten ikinci adaylığı. Ben bu konuda bir makale yayınlayacağım" ifadelerini kullandı.

MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin Kızılcahamam kampında yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2023 seçimlerinde aday olamayacağı iddialarına sert çıktı. Gündem yaratan konuyla ilgili bir yorum da TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan geldi.

"BU KONUDA MAKALE YAYINLAYACAĞIM"

Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili tartışmalara noktayı koyan Mustafa Şentop, "Cumhurbaşkanı'nın adaylığıyla alakalı bir sorun yok. Zaten ikinci adaylığı. Ben bu konuda bir makale yayımlayacağım. Hukuki sorun olmayacağını, tartışmaların bilgi eksikliğinden kaynaklandığını söyleyebilirim" dedi.

"İDDİANIN YASAL TEMELİ YOK"

MHP lideri Bahçeli ise yaptığı değerlendirmede, "Bizim Cumhurbaşkanı adayımız nettir, o da Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. İnanıyorum ki, 2023 yılının Haziran ayında yapılacak seçimde Sayın Erdoğan açık ara farkla seçimi kazanacak ve Cumhur İttifakı da yeni bir zafere imza atacaktır. Bazı çevreler Sayın Cumhurbaşkanımızın tekrar aday olamayacağı yönünde husumetle pekişmiş karanlık propagandalarına şimdiden başlamıştır. Bir defa bu iddianın yasal ve anayasal hiçbir temeli, hiçbir nesnel gerçekliği yoktur. Sayın Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Cumhurbaşkanı'dır. Ve tekrar aday olmasının önünde de herhangi bir engel bulunmamaktadır" ifadelerine yer verdi.

Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Şentop, TBMM, Politika, Güncel, Haber

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Yorumlar (6)

Emrah Tosunoglu:

:(

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tolga yurtsever:

Abdullah Gülü aday gösterir Ak parti yine kazanır.

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Hamit Gündoğdu:

Eğer ki seçim 2023'de yapılacak ise şimdi sırası değil ülke yangın yerine dönmüş devlette bir adım ötesini göremez durumda iken millet ne halde soranda çözüm üreten de yok. Yani başımızda bir savaş olur ise buğday stogumuz yok olmayan şeye zam yapsan ne yazar.

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