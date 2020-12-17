Mustafa Sarıgül partisinin adını açıkladı (1)
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Mustafa Sarıgül partisinin adını açıkladı (1)

17.12.2020 12:19 | Son Güncelleme: 17.12.2020 12:23
Mustafa Sarıgül partisinin adını açıkladı (1)

MUSTAFA Sarıgül, partisinin adının "Türkiye Değişim Partisi" olduğunu açıkladı.

MUSTAFA Sarıgül, partisinin adının "Türkiye Değişim Partisi" olduğunu açıkladı.

Şişli eski Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün kurucusu olduğu Türkiye Değişim Hareketi'nin siyasi parti tanıtımı İstanbul'da bir otelde düzenlenen toplantıda açıkladı. Toplantıda partinin ismi, kurumsal kimliği, logosu ve parti müziği kamuoyu ile paylaşıldı.Sarıgül, Türkiye Değişim Hareketi'ni aynı isimle partileştirirken, partinin logosu ise iki kalp ve kalpleri bağlayan bir yıldızdan oluşuyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.12.2020 12:23:40. #1.15#
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