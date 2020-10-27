Bugün yeni parti için yola çıkacak Sarıgül'den "Cumhur İttifakı'na mı katılacaksınız?" sorusuna yanıt
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bugün yeni parti için yola çıkacak Sarıgül'den "Cumhur İttifakı'na mı katılacaksınız?" sorusuna yanıt

27.10.2020 09:44 | Son Güncelleme: 27.10.2020 10:07

Türkiye Değişim Hareketi'ni partileştirmek için bugün yola çıkacak Mustafa Sarıgül'ün sloganı da "Çare var" olacak. Partiyi kurduktan sonra Cumhur İttifakı'na katılacağı öne sürülen Sarıgül, "Onları vakti, saati geldiği zaman yetkili kurullarımızda açıklarız" dedi.

31 Mart yerel seçimlerinde Şişli'den belediye başkan adayı olabilmek amacıyla DSP'ye katılan Mustafa Sarıgül, bugün istifa ederek Türkiye Değişim Hareketi'ni partileştirmek için yola çıkıyor.

GENEL MERKEZ BİNASI DA TUTULDU

Bugün itibariyle 44 şehirde yönetimini belirleyen Mustafa Sarıgül'ün kuracağı partinin genel sekreterliğine de CHP eski milletvekili Hasan Aydın'ı getireceği öğrenildi. Ankara'da genel merkez binasını tutan Sarıgül'ün sloganı ise "Çare var" olacak.

CUMHUR İTTİFAKI'NA MI KATILACAK?

Sözcü gazetesinden İsmail Saymaz'a açıklamalarda bulunan Sarıgül, "Cumhur İttifakı'na katılacak mısınız?" sorusuna da yanıt verdi. Bu konuda kesin ifadeler kullanmaktan kaçınan Sarıgül, "Mustafa Sarıgül'ün kişisel görüşleri olmaz, TDH'nin görüşleri olur. Onları vakti, saati geldiği zaman yetkili kurullarımızda açıklarız. Hiçbir ittifakla yakınlığımız yok. Hangi ittifakın ne zaman yapılacağına partimizin kurulları karar verecek" dedi.

Bugün yeni parti için yola çıkacak Sarıgül'den 'Cumhur İttifakı'na mı katılacaksınız?' sorusuna yanıt

İlgili Haberler

Erdoğan'dan 'Artan korona vakaları sonrası yeni tedbirler gelecek mi?' sorusuna yanıt
Erdoğan'dan "Artan korona vakaları sonrası yeni tedbirler gelecek mi?" sorusuna yanıt
KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı'na Türkiye'den peş peşe tebrik
KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı'na Türkiye'den peş peşe tebrik
Mustafa Sarıgül yeni parti çalışmalarını hızlandırdı! Yusuf Polat İstanbul İl Başkanlığına getirildi
Mustafa Sarıgül yeni parti çalışmalarını hızlandırdı! Yusuf Polat İstanbul İl Başkanlığına getirildi

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Özdağ Muharrem İnce Mustafa Akıncı Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sezen Aksu Burak Özçivit Birkan Sokullu Erkan Kolçak Köstendil
Spor Podolski Tisserand Fatih Terim Serdar Aziz Mustafa Cengiz
Daha Fazla Hatay Fransa Patlama İskenderun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bugün yeni parti için yola çıkacak Sarıgül'den "Cumhur İttifakı'na mı katılacaksınız?" sorusuna yanıt - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.10.2020 10:08:24. #1.14#
title